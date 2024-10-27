台南民代、居民再抗議九崴電廠 林俊憲、郭國文：選址錯誤

民進黨立委林俊憲、郭國文與樹谷園區廠商、安定中榮里居民，舉抗議布條、手牌堅決反對九崴天然氣電廠在樹谷園區設廠。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕九崴電力公司南科天然氣發電擬落腳樹谷園區，引發地方強烈反彈，民進黨立委林俊憲、郭國文與園區廠商、居民，今（27）再度表達堅決反對立場。林俊憲及郭國文強調，不是反對國家能源政策，但反對在錯誤的地方設電廠。

民進黨立委林俊憲（右3）、郭國文（右2）與樹谷園區廠商、安定中榮里居民，舉抗議布條、手牌堅決反對九崴天然氣電廠在樹谷園區設廠。（記者劉婉君攝）

林俊憲、郭國文與台南市議會副議長林志展、市議員蔡麗青、黃麗招等人，今在安定區中榮里順天宮前召開記者會，反對九崴電廠在樹谷園區設廠，不少當地居民及樹谷園區廠商、員工也到場高舉抗議電廠的標語。

民進黨立委林俊憲、郭國文與樹谷園區廠商、安定中榮里居民，舉抗議布條、手牌堅決反對九崴天然氣電廠在樹谷園區設廠。（記者劉婉君攝）

林俊憲質疑台電公司放水，在九崴電廠還沒有環評、沒有地方政府同意的狀況下，發給業者籌設許可，若將來沒有供電，業者將面臨高額違約金，才會引發地方衝突，甚至意圖用欺瞞方法通過環評，將全力要求台電撤銷籌設許可。

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林俊憲說，行政程序過度簡便，造成九崴到處亂找設置電廠地點。國家能源政策大家當然支持，但要依法、依相關規定進行，發電廠並非樹谷園區可以進駐行業類別中，不可以在錯誤的地方設電廠，此案絕對反對到底。

郭國文表示，過去台電簽訂購售電合約（Power Purchase Agreement；簡稱PPA），必須滿足供氣證明、土地證明、系統衝擊評估、以及與地方最相關的環評核准函、地方政府同意函5大條件，但台電在2023年「放水」簽約，把環評與地方政府同意函拿掉，才引發九崴爭議，並非反對設置電廠，而是反對錯誤選址。

中榮里長翁炳煙說，樹谷園區原是祖先耕作的地方，為了國家更發展而奉獻出來，如今卻要設電廠，中榮里僅隔一條高速公路，一定反對到底。

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