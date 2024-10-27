晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台南民代、居民再抗議九崴電廠 林俊憲、郭國文：選址錯誤

2024/10/27 11:51

民進黨立委林俊憲、郭國文與樹谷園區廠商、安定中榮里居民，舉抗議布條、手牌堅決反對九崴天然氣電廠在樹谷園區設廠。（記者劉婉君攝）民進黨立委林俊憲、郭國文與樹谷園區廠商、安定中榮里居民，舉抗議布條、手牌堅決反對九崴天然氣電廠在樹谷園區設廠。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕九崴電力公司南科天然氣發電擬落腳樹谷園區，引發地方強烈反彈，民進黨立委林俊憲、郭國文與園區廠商、居民，今（27）再度表達堅決反對立場。林俊憲及郭國文強調，不是反對國家能源政策，但反對在錯誤的地方設電廠。

民進黨立委林俊憲（右3）、郭國文（右2）與樹谷園區廠商、安定中榮里居民，舉抗議布條、手牌堅決反對九崴天然氣電廠在樹谷園區設廠。（記者劉婉君攝）民進黨立委林俊憲（右3）、郭國文（右2）與樹谷園區廠商、安定中榮里居民，舉抗議布條、手牌堅決反對九崴天然氣電廠在樹谷園區設廠。（記者劉婉君攝）

林俊憲、郭國文與台南市議會副議長林志展、市議員蔡麗青、黃麗招等人，今在安定區中榮里順天宮前召開記者會，反對九崴電廠在樹谷園區設廠，不少當地居民及樹谷園區廠商、員工也到場高舉抗議電廠的標語。

民進黨立委林俊憲、郭國文與樹谷園區廠商、安定中榮里居民，舉抗議布條、手牌堅決反對九崴天然氣電廠在樹谷園區設廠。（記者劉婉君攝）民進黨立委林俊憲、郭國文與樹谷園區廠商、安定中榮里居民，舉抗議布條、手牌堅決反對九崴天然氣電廠在樹谷園區設廠。（記者劉婉君攝）

林俊憲質疑台電公司放水，在九崴電廠還沒有環評、沒有地方政府同意的狀況下，發給業者籌設許可，若將來沒有供電，業者將面臨高額違約金，才會引發地方衝突，甚至意圖用欺瞞方法通過環評，將全力要求台電撤銷籌設許可。

林俊憲說，行政程序過度簡便，造成九崴到處亂找設置電廠地點。國家能源政策大家當然支持，但要依法、依相關規定進行，發電廠並非樹谷園區可以進駐行業類別中，不可以在錯誤的地方設電廠，此案絕對反對到底。

郭國文表示，過去台電簽訂購售電合約（Power Purchase Agreement；簡稱PPA），必須滿足供氣證明、土地證明、系統衝擊評估、以及與地方最相關的環評核准函、地方政府同意函5大條件，但台電在2023年「放水」簽約，把環評與地方政府同意函拿掉，才引發九崴爭議，並非反對設置電廠，而是反對錯誤選址。

中榮里長翁炳煙說，樹谷園區原是祖先耕作的地方，為了國家更發展而奉獻出來，如今卻要設電廠，中榮里僅隔一條高速公路，一定反對到底。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財