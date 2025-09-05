晴時多雲

財經 > 國際財經

黃金大牛市來了！分析師喊金價今年有望創46年最猛漲幅

2025/09/05 21:31

黃金價格持續走揚。（法新社）黃金價格持續走揚。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著聯準會（Fed）獨立性備受考驗，高盛已喊出黃金價格有機會上看每盎司5000 美元。分析師也指出，2025年黃金可望飆漲35%以上，創下1979年以來最大漲幅。

美國財經媒體《Benzinga》報導，金價持續走揚是由經濟和政治因素的完美結合所推動。除了需求增加之外，中國、土耳其和印度的央行還在繼續增加黃金儲備，為金價創造了強勁的支撐。

目前華爾街正關注黃金漲勢，各大機構紛紛更新預測，高盛稱，如果Fed的信譽受到嚴重損害，預計金價將接近每盎司 5000 美元。

Creative Planning 首席市場策略師Charlie Bilello在社群平台PO出的數據顯示，今年黃金漲幅將創下 1979 年以來最佳表現，估計2025年漲幅達 35% 以上。

Creative Planning 策略師Charlie Bilello在社群平台PO出的數據顯示，今年金價漲幅有望達到35%以上。（圖取自Charlie Bilello X帳號）Creative Planning 策略師Charlie Bilello在社群平台PO出的數據顯示，今年金價漲幅有望達到35%以上。（圖取自Charlie Bilello X帳號）

