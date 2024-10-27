地方再抗議設廠 九崴電廠：未修法前應尊重現行法令

立委郭國文、林俊憲與台南安定中榮里居民、樹谷園區廠商及員工等抗議九崴天然氣電廠設廠。九崴電力回應，立委可修法提供退場機制，未修法前應尊重現行法令。 （記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕九崴電力公司擬在樹谷園區設立天然氣電廠，再度遭到地方抗議。針對立委郭國文、林俊憲質疑台電「放水」，讓九崴可以在沒有環評、沒有地方政府同意下，取得籌設許可。九崴電力回應，立委可修法提供退場機制，未修法前應尊重現行法令。

九崴電力發表表明指出，九崴電力是依台電現行招標規範、依法辦理執行，若立委認為法規有瑕疵，請立委先行修法，不該讓守法守紀且已上路推進的企業，蒙受政策不當造成的重大損失。

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九崴表示，尊重立委提出的退場機制提案，但一切都應修法完成，提出完善的退場機制、確保業者的權利，才算圓滿。九崴母公司是上市公司，要照顧廣大的投資人權益，若中央與地方都能提出合適的退場機制，九崴將尊重，退場機制應包括補償業者已投入的先期開發資金。

九崴指出，九崴一切依法行事，早年雪山隧道、高鐵建設一樣曾遭遇重大抗爭，但結果證明有遠見的早期規劃布局，才能讓現在的我們享受最好的生活福址。九崴電力在台南蓋電廠，主要是配合國家能源策、考量台南電力自主率偏低，及台南、南科未來高速成長所需的電力，目的是建立一個24小時穩定的基載電力，且多數民眾並不反對九崴在台南蓋天然氣電廠。

九崴表示，小朋友幼兒園可以在工業區內，九崴天然氣電廠以更高環境標準，符合國家空汙環保規定，若重大電廠興建連工業區都進不了，那台灣那裡還能再蓋電廠，民眾和企業廠商是否可以不需要再多用電？

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