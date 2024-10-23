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中國砸錢投資記憶體晶片 恐引爆「恐怖後果」

2024/10/23 12:43

中國近年來積極發展半導體產業。（路透資料照）中國近年來積極發展半導體產業。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國近年來積極發展半導體產業，而外媒示警，中國企業陸續量產的記憶晶片生產線，雖對一些大型外國記憶體晶片製造商來說是非立即性的風險，但仍可能會帶來新一波產能過剩，從而擾亂記憶體晶片市場。

《華爾街日報》報導，中國半導體產業最近籠罩著記憶體晶片產能過剩的陰霾，去（2023）年開始的一波強勁漲勢過後，記憶晶片製造商的股價在今年年中大幅回落。

報導指出，雖南韓SK海力士（SK Hynix）和美國美光（Micron）的股價近期有所回升，但這兩家公司以及三星（Samsung）的股價都較7月的高點下跌約20%至30%。

報導指出，記憶晶片的漲勢主要是人工智慧（AI）熱潮推動高性能記憶晶片的強勁需求，但業界最新的擔憂是中國記憶晶片製造商積極擴張產能。

根據產業研究機構集邦科技（TrendForce）的數據指出，以晶圓計算，中國製造商的DRAM產能從2022年佔全球產能的4%躍升至今年的11%；摩根士丹利預計，到明（2025）年底，中國DRAM產能將達到全球市場的16%。

雖然目前的實際影響還很小，但值得注意的是，長鑫存儲增加了對DRAM（動態隨機存取存儲器）的資本投資。

華爾街投資機構伯恩斯坦（Bernstein）數據顯示，長鑫存儲的位元密度僅為更先進競爭對手的55%，位元密度是衡量單位面積實際存儲容量的指標，長鑫存儲的良率也較低，這意味著在給定的產能下，長鑫存儲生產的可用晶片數量較少。

但中企正在搶購晶片製造設備以期擴大產能。據全球半導體產業協會SEMI數據顯示，今年上半年，中國在採購晶片製造設備上的開支高達247.3億美元，比同期南韓、台灣、北美和日本的總支出236.8億美元還要多。

不過，由於先進製程設備難以獲得，中國的投資重點在成熟製程上，因此中企至今仍無法與國際巨頭競爭。但話雖如此，中國這些成熟製程晶片仍廣泛應用於消費性電子產品、汽車、醫療設備和家電等。

由於中西方地緣政治不斷惡化，中國企業（如智慧手機製造商）有強烈的動機儘可能在其產品中使用國產記憶晶片，且隨著中共政府在這方面大舉投資，可能會取得比預期更快的進展。

報導指出，存儲晶片是中國企業的龐大市場，據摩根大通的數據，中國約佔全球DRAM需求總量的20%至25%。因此假設中國供應商開始取代外國公司來滿足國內需求，那麼南韓和美國公司就會在中國市場面臨產能過剩的問題，可能被迫削減產量，或在其它國家另找市場。

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