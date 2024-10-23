晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

別再到京都人擠人！《國家地理》揭2025年最佳旅遊地 日本「這城市」上榜

2024/10/23 10:13

美國《國家地理》週二（22日）公布了2025年最佳旅遊目的地榜單。《國家地理》在日本選擇金澤的理由，是遊客可在沒有人群的情況下，體驗經典的日本。（彭博）美國《國家地理》週二（22日）公布了2025年最佳旅遊目的地榜單。《國家地理》在日本選擇金澤的理由，是遊客可在沒有人群的情況下，體驗經典的日本。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年到哪裡旅遊最好？美國《國家地理》（National Geographic）週二（22日）公布了2025年最佳旅遊目的地榜單，在《國家地理》的探險家、攝影師和編輯精心挑選之下，收錄了2025年全球最適合旅遊的25個地點，儘管名單中有一些熱門地點，如泰國曼谷和美國洛杉磯等，但也有些地點令人想不到，如日本上榜的地點，不是熱門的東京、京都或大阪，而是金澤（Kanazawa）。

從馬來西亞的豪華火車之旅，到瓜地馬拉的活火山徒步旅行，《國家地理》2025年最佳旅遊目的地從不同的角度，滿足各個旅遊愛好者的多種需求，以文化來說，墨西哥的瓜達拉哈拉（Guadalajara）每年8月、9月都會舉辦國際街頭樂隊節和查勒里亞（Charrería）活動，《國家地理》主編朗普 （Nathan Lump）接受《CNN》採訪時指出，街道因音樂而充滿活力，會帶來很多快樂。

另一個充滿文化氣息的活動是美國愛達荷州的波夕（Boise），這裡是美國巴斯克人最集中的地方，而在疫情中斷後，Jaialdi將睽違10年，於2025年7月重返波夕舉行，這是巴斯克人的節慶活動，市中心將有街頭派對、舞蹈和音樂表演等。

在日本，《國家地理》選擇金澤的理由，是遊客可在沒有人群的情況下，體驗經典的日本，主要是目前京都遊客已經變得「過多」，但在金澤仍可體驗到正宗的日本風格，包含藝伎區、武士區和日式庭院兼六園，而且金澤距離京都僅2小時火車車程。

朗普表示，加拿大的海達瓜依（Haida Gwaii）是榜單上他最喜歡的目的地之一，這是加拿大BC省海岸附近的一個群島。是美洲原住民海達族的祖居地，遊客們可以體驗到一種截然不同的文化沉浸，如賞鯨之旅和與當地藝術家會面等活動。

榜單上也有許多「慢遊」選項，如馬來西亞的亞洲東方快車 （Eastern & Oriental Express），遊客可以了解瀕臨滅絕的馬來亞虎，還可以參加野生動物攝影課程；印度蘇魯谷（Suru Valley）的攀岩活動，在每年8月和9月的蘇魯戶外節上，遊客可以與來自全球各地的攀岩愛好者一起挑戰約500個巨石難題，透過在晨間以瑜伽熱身，或在星空下欣賞現場音樂放鬆身心。

有關完整榜單，可參考《國家地理》2025年最佳旅遊目的地

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財