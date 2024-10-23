別再到京都人擠人！《國家地理》揭2025年最佳旅遊地 日本「這城市」上榜

美國《國家地理》週二（22日）公布了2025年最佳旅遊目的地榜單。《國家地理》在日本選擇金澤的理由，是遊客可在沒有人群的情況下，體驗經典的日本。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年到哪裡旅遊最好？美國《國家地理》（National Geographic）週二（22日）公布了2025年最佳旅遊目的地榜單，在《國家地理》的探險家、攝影師和編輯精心挑選之下，收錄了2025年全球最適合旅遊的25個地點，儘管名單中有一些熱門地點，如泰國曼谷和美國洛杉磯等，但也有些地點令人想不到，如日本上榜的地點，不是熱門的東京、京都或大阪，而是金澤（Kanazawa）。

從馬來西亞的豪華火車之旅，到瓜地馬拉的活火山徒步旅行，《國家地理》2025年最佳旅遊目的地從不同的角度，滿足各個旅遊愛好者的多種需求，以文化來說，墨西哥的瓜達拉哈拉（Guadalajara）每年8月、9月都會舉辦國際街頭樂隊節和查勒里亞（Charrería）活動，《國家地理》主編朗普 （Nathan Lump）接受《CNN》採訪時指出，街道因音樂而充滿活力，會帶來很多快樂。

請繼續往下閱讀...

另一個充滿文化氣息的活動是美國愛達荷州的波夕（Boise），這裡是美國巴斯克人最集中的地方，而在疫情中斷後，Jaialdi將睽違10年，於2025年7月重返波夕舉行，這是巴斯克人的節慶活動，市中心將有街頭派對、舞蹈和音樂表演等。

在日本，《國家地理》選擇金澤的理由，是遊客可在沒有人群的情況下，體驗經典的日本，主要是目前京都遊客已經變得「過多」，但在金澤仍可體驗到正宗的日本風格，包含藝伎區、武士區和日式庭院兼六園，而且金澤距離京都僅2小時火車車程。

朗普表示，加拿大的海達瓜依（Haida Gwaii）是榜單上他最喜歡的目的地之一，這是加拿大BC省海岸附近的一個群島。是美洲原住民海達族的祖居地，遊客們可以體驗到一種截然不同的文化沉浸，如賞鯨之旅和與當地藝術家會面等活動。

榜單上也有許多「慢遊」選項，如馬來西亞的亞洲東方快車 （Eastern & Oriental Express），遊客可以了解瀕臨滅絕的馬來亞虎，還可以參加野生動物攝影課程；印度蘇魯谷（Suru Valley）的攀岩活動，在每年8月和9月的蘇魯戶外節上，遊客可以與來自全球各地的攀岩愛好者一起挑戰約500個巨石難題，透過在晨間以瑜伽熱身，或在星空下欣賞現場音樂放鬆身心。

有關完整榜單，可參考《國家地理》2025年最佳旅遊目的地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法