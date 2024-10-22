高通強推5G旗艦晶片 台積電3奈米打造

高通宣布推出最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite，搭載全球速度最快的行動CPU，以台積電（2330）3奈米先進製程生產（高通提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕高通宣布推出最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite，搭載全球速度最快的行動CPU，以台積電（2330）3奈米先進製程生產，與聯發科日前發表的天璣9400將在市場對決，不僅同挹注台積電3奈米產能，兩大廠也將在市場一較高下。

高通表示，Snapdragon 8 Elite產品亮點很多，包括是首款採用高通新一代客製高通Oryon CPU的Snapdragon行動平台。此平台驅動裝置上生成式 AI 的新時代，專為無縫處理運行複雜的多模態AI而打造，同時優先保障隱私。

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高通也指出，Snapdragon 8 Elite客戶包括華碩、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、紅魔、紅米、realme、三星、vivo、小米和中興通訊等14家OEM廠商與智慧型手機品牌，都將在未來幾週內推出搭載Snapdragon 8 Elite的裝置。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，公司首次將高通Oryon的強大功能，引進Snapdragon行動平台。先前也首度在PC上推出此CPU，為PC使用者提供卓越的體驗和無與倫比的電池續航力，為整個產業注入活力，並獲得消費者的關注。

他說，第二代高通Oryon CPU在旗艦行動平台上首次登場，帶來重大的進展。期待消費者對高通的CPU技術有全新體驗。透過領先的CPU、GPU和NPU功能，Snapdragon 8 Elite實現突破的效能增強和功耗效率3。

此外，透過直接在裝置上提供個人化、多模態的生成式AI，此行動平台革新行動體驗，實現對於語音訊息、情境和圖像的理解，全面強化從生產力到創造力的任務，同時將使用者隱私列為優先考量。

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