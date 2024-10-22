晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

高通強推5G旗艦晶片 台積電3奈米打造

2024/10/22 09:10

高通宣布推出最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite，搭載全球速度最快的行動CPU，以台積電（2330）3奈米先進製程生產（高通提供）高通宣布推出最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite，搭載全球速度最快的行動CPU，以台積電（2330）3奈米先進製程生產（高通提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕高通宣布推出最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite，搭載全球速度最快的行動CPU，以台積電（2330）3奈米先進製程生產，與聯發科日前發表的天璣9400將在市場對決，不僅同挹注台積電3奈米產能，兩大廠也將在市場一較高下。

高通表示，Snapdragon 8 Elite產品亮點很多，包括是首款採用高通新一代客製高通Oryon CPU的Snapdragon行動平台。此平台驅動裝置上生成式 AI 的新時代，專為無縫處理運行複雜的多模態AI而打造，同時優先保障隱私。

高通也指出，Snapdragon 8 Elite客戶包括華碩、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、紅魔、紅米、realme、三星、vivo、小米和中興通訊等14家OEM廠商與智慧型手機品牌，都將在未來幾週內推出搭載Snapdragon 8 Elite的裝置。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，公司首次將高通Oryon的強大功能，引進Snapdragon行動平台。先前也首度在PC上推出此CPU，為PC使用者提供卓越的體驗和無與倫比的電池續航力，為整個產業注入活力，並獲得消費者的關注。

他說，第二代高通Oryon CPU在旗艦行動平台上首次登場，帶來重大的進展。期待消費者對高通的CPU技術有全新體驗。透過領先的CPU、GPU和NPU功能，Snapdragon 8 Elite實現突破的效能增強和功耗效率3。

此外，透過直接在裝置上提供個人化、多模態的生成式AI，此行動平台革新行動體驗，實現對於語音訊息、情境和圖像的理解，全面強化從生產力到創造力的任務，同時將使用者隱私列為優先考量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財