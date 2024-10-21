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外國人領韓國老人年金 台灣人較中國人均領多3萬元

2024/10/21 17:51

南韓領取老年退休金的外國人已超過1萬人，其中中國國籍就佔半數以上。（美聯社）南韓領取老年退休金的外國人已超過1萬人，其中中國國籍就佔半數以上。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓領取老年退休金的外國人已超過1萬人，中國國籍就佔半數以上，平均每名拿到約台幣4.2萬元。美國人人數居次，每人均領約台幣8.4萬元。台灣人則占總人數的5.6%，每人平均拿到約台幣7.5萬元。

根據韓國國會保健福祉委員會委員、人民力量黨議員金美愛21日提交的國民年金公團數據顯示，截至今年6月底，領取退休金的外國人有1萬410人。截至去年底，共有9570人。這是外國人退休金領取人數首次突破1萬人。

如果加入國民年金並繳納保險費至少10年（120個月），則在晚年時每月可以領取退休金。今年，63歲起可以領取退休金，2028年起，64歲後領取；2033年起，65歲後才可領取。

今年上半年支付外國人的退休金為267.88億韓元（台幣6.3億元）。依國籍劃分，中國人為5571人（佔53.5%）。今年上半年，他們共獲得101.7億韓元，相當於每個中國人拿到181萬韓元（台幣4.2萬元）。

81.79億韓元（台幣1.9億元）支付給2276名美國人（21.9%），相當每個美國人獲得359萬韓元（台幣8.4萬元）。發給867名加拿大人（8.3%）34.3億韓元（每人396萬韓元，合台幣9.2萬元）。發給585名台灣人（5.6%）18.94億韓元（每人324萬韓元，合台幣7.5萬元），發給426名日本人（5.6%）發放了11.47億韓元（每人396萬韓元，合台幣9.2萬元）。

韓國的國民年金跟台灣一樣，由政府開辦的社會保險制度，在個人有收入的時期按時繳納保險費，當年老或是意外而無法繼續工作時，可以每個月領取生活費，維持基本的生活開。

韓國國民年金分成兩種，一種是企業加入者，即是有在公司上班的人；另一種是地區加入者，也就是未跟著公司入保的無業者、自營業者等。

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