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助廠商擴銷中南美洲 輸銀與墨西哥、巴拿馬銀行簽訂轉融資合約

2024/10/21 15:52

助廠商擴銷中南美洲市場，輸銀與墨西哥、巴拿馬銀行簽訂轉融資合約。（記者陳梅英攝）助廠商擴銷中南美洲市場，輸銀與墨西哥、巴拿馬銀行簽訂轉融資合約。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕為協助我國廠商拓展出口貿易及拓銷中南美洲市場，輸出入銀行與墨西哥Intercam Banco, S.A.及巴拿馬BAC International Bank,Inc.分別於今（2024）年9月及10月完成轉融資合約簽署，其中墨西哥Intercam Banco, S.A.是經由我國駐墨西哥代表處經濟組協助促成合作。

轉融資業務是由輸出入銀行提供Intercam Banco, S.A.及BAC International Bank, Inc.貸款，供其轉貸予墨西哥及巴拿馬進口商，間接提供進口商分期付款融資購買我國產品，減輕進口商財務負擔及提高當地買主採購我國產品之意願，達成互惠雙贏的長期合作模式。

Intercam Banco, S.A.成立於 2006年，總部設於首都墨西哥市，係民營之商業銀行。該行設有59處分支機構，主要提供國外匯兌、國際支付、外匯衍生性交易、投資銀行及一般商業銀行等業務。

巴拿馬BAC International Bank, Inc.成立於 1995年，總部設於首都巴拿馬市，係中美洲最大之民營商業銀行。該行設有 311家分行，主要經營零售金融、企業金融等一般商業銀行業務。

依據我國財政部關務署統計資料顯示，我國與墨西哥2024年1月至9月雙邊貿易金額達70億1148萬美元，其中我國出口至墨西哥為51億863萬美元；我國與巴拿馬2024年1月至9月雙邊貿易金額達1億4007萬美元，其中我國出口至巴拿馬為7160萬美元。期透過該項轉融資業務合作，強化我國廠商在中南美洲市場之競爭力。

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