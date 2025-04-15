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川普關稅政策為輝達鋪路 專為台灣開設的「人道走廊」？

2025/04/15 10:59

輝達股價今年迄今已下跌近20%。（路透資料照）輝達股價今年迄今已下跌近20%。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國海關與邊境保護局（CBP）近日公布「豁免清單」，包括智慧手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理和記憶體晶片等20項產品的進口稅率，不受對等關稅影響，對此外媒分析，在這場關鍵的關稅貿易政策博弈戰中，真正的受惠者或許是隱身幕後、主導實體製造的亞洲供應鏈，而這也正在悄悄的為輝達（NVIDIA）鋪出1條AI供應鏈保命通道，而這條通道的起點，正是台灣。

去年在市場推動下，輝達（NVIDIA）股價創下歷史新高，專家看好其將在2025年頭幾個月攀升至200美元，但股價卻朝著反方向前進，今年迄今已下跌近20%，週一（14日）下跌0.20%，收110.71美元。

《Watcher.Guru》點出，輝達大部分供應鏈和更廣泛的AI生態系統都依賴亞洲，特別是台灣和韓國的先進製造業。Brad Gerstner創辦人兼執行長Brad Gerstner指出，GPU晶片的需求非常強勁，而川普決定免除半導體關稅是相當好的消息，因為輝達是半導體產業的領導者之一，對GPU的需求又很強大。

他說：「如果我們（美國）對自己設計的晶片徵收關稅，而這些晶片被包括Meta和微軟（Microsoft）在內的美國大公司購買，那我們就是在搬起石頭砸自己的腳。」

除此之外，《Wccftech》也提到，若將美國與台灣的晶圓生產成本相較，隨著新政策導致先進製程設備價格上漲，台廠赴美設廠的成本壓力也同步飆升，以關鍵設備極紫外光（EUV）曝光機為例，在關稅實施後，進口價格已上漲多達15%，若此成本最終轉嫁至晶圓售價，將使美國製造晶片的成本比在台灣高出32%，大幅削弱美國作為替代製造基地的吸引力，因此在台生產依然划算的多。

再者，這些AI伺服器，多由台灣ODM業者組裝後直送美國，若無這波關稅豁免，整機出口成本恐將大幅上升，對終端價格與部署節奏造成壓力，不過如今在20項豁免下，可望避開。

而14日，輝達宣布，將攜手台積電、鴻海等多家台灣科技大廠在美國的重大投資和合作計畫，生產價值5000億美元的AI基礎設施，而川普對此表示：「都是因為他的當選加上關稅政策。」在這之前，川普已宣布對台灣徵收32%的對等關稅，並對中國進口商品徵收高達145%的關稅，這2個地方構成了輝達目前生產網絡的主體。

執行長黃仁勳日前預測，未來5年資料中心產業的支出可能會躍升至2兆美元（約新台幣64兆元）。而《Watcher.Guru》報導，2024年僅亞馬遜（Amazon）、Google、Meta與微軟，4家支出就已達3200億美元，輝達在AI晶片市場的市佔率占據領先地位，無論是資料中心還是雲端運算領域，均顯示出強大的市場影響力。

因此文章指出，雖然輝達股價在2025年表現慘淡，但待川普政府經濟政策能更明朗化，對於這隻去年上漲174%的股票，仍有理由抱持希望。

不過CBP公布的「豁免清單」被美國政府官員警告，這些豁免是暫時的，未來幾週可能會改變，川普更是在13日強調，進口半導體的關稅將在不久後開徵，未來1週內將公布相關稅率，強調會，「靈活安排」，且說明沒有任何國家能逃脫不公平貿易逆差的責任，尤其是中國。

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