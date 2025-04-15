葉倫警告：川普關稅政策 正侵蝕盟友對美元資產的信任

美國前財政部長葉倫（Janet Yellen）。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長葉倫（Janet Yellen）週一（14日）表示，他擔心美國總統川普（Donald Trump）的關稅和其他政策正在削弱盟友對美國承諾的信任，且一些投資人已經開始迴避美國資產。

葉倫接受《CNBC》訪問時表示，美國公債殖利率在上週飆升，由於美債傳統的避險地位，這項問題令人擔憂，並引發了人們對於這個「全球金融體系基石」安全性的質疑。葉倫認為，現在看到的並不是「市場流動性完全枯竭」，但現在這樣的模式顯示出人們對於美國經濟政策和基礎金融資產的安全失去了信心，這確實非常令人擔憂。

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川普政府週末披露，智慧手機、電腦和半導體短期內免受華府對中國徵收的最高關稅影響。美國債殖利率週一回落，10年期公債殖利率自週五（11日）以來下跌8個基點，來到4.41％，但相較於4日的3.99％仍大幅上升。

葉倫表示，自己樂見10年期、30年期債券上週拍賣出現好的結果，但也提到，不應為了應對長期債殖利率上升，而轉向發行更多短期票券。葉倫補充，定期、可預測的發行債券，以滿足市場需求非常重要。因此，葉倫認為，因為擔心長期利率上升轉而發行票券並不是一個明智的策略。

葉倫重申，川普的關稅和其他政策將對美國經濟和美國盟友造成重擊，並表示，現在各界對於美國對北約（NATO）、烏克蘭和美墨加貿易協定（USMCA）的承諾持懷疑態度。葉倫指出，自己非常擔心美國會因此變得孤立，被視為「不值得信任」，這將給中國創造機會，與美國一些最好的盟友日本、南韓等國家合作。

葉倫表示，目前尚未發現金融穩定面臨風險的情況，但如果這類風險真的出現，聯準會（Fed）可以重啟一系列流動性工具，就像2020年3月武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發初期時的行動。葉倫補充，自己並未與川普政府的財政部長貝森特（Scott Bessent）討論過自己的疑慮。

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