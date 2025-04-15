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皇翔加碼攤平台積電慘被套！帳面虧損逾5000萬

2025/04/15 10:44

台積電（2330）股價近期震盪劇烈。（資料照）台積電（2330）股價近期震盪劇烈。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普對等關稅影響全球股市，台積電（2330）股價近期震盪劇烈，直接跌破千元大關，而建商皇翔（2545）週一（14日）揭露在最近4個月內，買了299張台積電股票，每股平均價格1042.91元，以台積電週一收盤價865元計算，目前帳面潛在虧損約5300萬元，引發市場關注。

綜合媒體報導，皇翔週一發出重大訊息，揭露花了超過3.11億元，在去年12月13日至今年4月14日期間，買了299張台積電股票，每股平均價格達1042.91元，如果以台積電週一收盤價865元來算，帳面潛在虧損高達約5300萬元。

皇翔財務部副總暨發言人游玉華表示，公司原本就持有台積電股票，根據去年第4季財報，皇翔持有約125張台積電，而這次買進是為了攤平成本，但未料遇到全球股災。皇翔強調，未來公司仍會適時逢低買進台積電股票。

專家也分析，皇翔應該是遇到股災攤平，但累計買進金額達到公告門檻，只好發出重大訊息揭露。

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