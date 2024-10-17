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風電業者炸鍋 政院打臉郭智輝：持續朝國產化努力

2024/10/17 13:02

行政院發言人李慧芝今（17）日在院會後記者會表示，政院會持續朝風電國產化努力，盼嘉惠國內供應商，帶動就業機會。（行政院提供）行政院發言人李慧芝今（17）日在院會後記者會表示，政院會持續朝風電國產化努力，盼嘉惠國內供應商，帶動就業機會。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟部長郭智輝日前表示只要風場能如期併網，國產化將予以鬆綁，引發產業關切，傳出有供應鏈業者找上政院陳情。對此，行政院發言人李慧芝今（17）日在院會後記者會表示，政院會持續朝風電國產化努力，盼嘉惠國內供應商，帶動就業機會。

李慧芝表示，離岸風電是政府達成能源轉型的重要綠能推動項目，過程當中有很多基礎建設需要來進行，政院其實也希望透過國產化的目標，來帶動國內技術升級。

李慧芝表示，整個過程中，都是按照契約和經濟部的相關規範來進展，其實行政院都有聽到各界的聲音，也都有注意到，經濟部會適時按照狀況來給予協助，也希望讓相關能源規劃期程可以穩定地向前，並且達到業界、政府、全民都能多贏的目標。

對於政院是否支持國產化政策轉向，或要延續該政策？李慧芝說明，「風電國產化，我們會持續朝這個方向來努力」，如果遇到障礙也會及時調整，來提供協助。

李慧芝強調，希望能夠落實在地採購相關零件，藉此嘉惠國內的零組件供應商，透過在地組裝來帶動綠領人才就業機會，同時也可以供應我國風場所需要的電，並強化人員的韌性，未來更希望有機會支援全球的離岸風機市場，也可以帶動台灣國內供應鏈業者，一起爭取越來越大的全球商機。

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