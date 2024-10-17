24人中13人懷孕！柬埔寨揭「暗黑非法產業」 生完恐直接入獄

柬埔寨已在2016年禁止商業代理孕母行為。懷孕示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕柬埔寨警方日前在鄰近首都金邊的甘丹省（Kandal province），對一處別墅進行突襲搜索時，發現了24名外國女性，當中有13人懷有身孕，柬埔寨政府指控這群人是非法代理孕母，未懷孕的人將被驅逐出境，而13名孕婦在分娩後，恐將面臨2至5年的牢獄之災

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《美聯社》報導，柬埔寨內政部國務秘書兼反販賣人口委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）近日指出，這24名外國女性中，有20名來自菲律賓、4名來自越南，而招募代理孕母的公司總部設在泰國，這些代理孕母在柬埔寨的食宿，都是由該公司安排的，目前柬埔寨當局尚未查明該企業的身份。

朱文英認為，這些婦女不是受害者，而是犯罪者，與組織者合謀充當代孕者，然後為了金錢而出售嬰兒。柬埔寨當局已在10月1日根據《禁止人口販運和性剝削法》的一項條款，指控這些人。

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發展中國家的代孕很受歡迎，因為費用比美、澳等國低許多，柬埔寨已在2016年禁止商業代理孕母行為。

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