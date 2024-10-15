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黃仁勳親曝心中「超夢幻」理想 「這角色」部署1億個

2024/10/15 14:47

黃仁勳希望輝達能夠成為一家擁有5萬名員工的公司，同時部署1億個AI助手，進一步提高公司的生產力，他強調這並不會導致公司裁員。（資料照，路透）黃仁勳希望輝達能夠成為一家擁有5萬名員工的公司，同時部署1億個AI助手，進一步提高公司的生產力，他強調這並不會導致公司裁員。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日參加Podcast節目《Bg 2》表示，他希望輝達有一天能夠成為一家擁有5萬名員工的公司，同時部署1億個AI助手，進一步提高公司的生產力，他強調，這並不會導致公司裁員。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，黃仁勳表示自己會跟AI助理互動，輝達就像許多其他科技公司一樣，已將助理用於網路安全、晶片設計和軟體工程。

黃仁勳說，輝達將在公司的每個部門大規模部署AI助手，以提高產出，AI助手能夠幫助員工快速處理瑣碎的事務，同時AI助手也會招募其他AI來解決問題、AI助手之間也能夠相互交流，並與人類溝通，進而提升公司整合效率。

黃仁勳強調，雖然AI將改變每一份工作，但在公司裡部署AI反而可以「確保就業」，而不是「傷害就業環境」。（資料照，歐新社）黃仁勳強調，雖然AI將改變每一份工作，但在公司裡部署AI反而可以「確保就業」，而不是「傷害就業環境」。（資料照，歐新社）

《IT之家》報導，黃仁勳也強調，雖然AI將改變每一份工作，但在公司裡部署AI反而可以「確保就業」，而不是「傷害就業環境」，這是因為「應用AI可以提升公司生產力，促進公司收益獲得成長，從而為員工提供更高的福利」。

隨著AI需求與日俱增，輝達已成為目前AI投資熱潮的最大贏家之一，黃仁勳的個人身家也因輝達股價大漲水漲船高，如今他的個人淨資產已達1180億美元（約新台幣3.8兆元），在全球富豪榜排名第11位。

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