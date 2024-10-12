太搶手！輝達未來1年的Blackwell已賣光 明年底才能接新單

未來12個月，輝達的Blackwell已完售。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕輝達用於人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）的Blackwell圖形處理器（GPU），因封裝良率問題，需要重新設計而延遲量產，似乎無損對該處理器的需求。根據摩根士丹利分析師向輝達管理階層的詢問，未來12個月Blackwell GPU的供應已完售，該情況與幾個季度之前的Hopper GPU類似，預料輝達明年將斬獲更大市占率。

美國科技媒體《Tom`s Hardware》報導，摩根士丹利分析師近期與輝達領導高層，包括執行長黃仁勳會面，在這些會面中，相關人士透露，未來12個月Blackwell GPU的訂單已售罄，這意味，現在下單的新客戶，輝達必須等到明年底才能接單。

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輝達傳統客戶，包括亞馬遜網路服務（AWS）、CoreWeave、Google、Meta、微軟與甲骨文等，已買下輝達與其夥伴台積電未來幾季能夠生產的所有Blackwell GPU。

如此火熱的需求顯示，輝達明年市占率將大有斬獲，儘管來自微軟、英特爾與雲端服務供應商的競爭加劇。摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）給客戶的報告說，「我們的看法是，輝達2025年在AI處理器的市占率將有所增長，因為客製化矽晶片的最大用戶正目睹輝達解決方案的急速飆升；我們這週的見聞都強化了這一觀點」。

目前輝達B100與B200 GPU的封裝問題已經解決，輝達能夠生產台積電產能所及的所有Blackwell GPU。B100與B200都是採用台積電CoWos-L封裝技術。

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