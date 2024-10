美最新研究揭密：金錢可以買到幸福 對高薪者也一樣

美最新研究發現,金錢可以買到幸福,對於高薪者來說也是一樣的。(路透)

〔財經頻道/綜合報導〕最新一項研究顯示,就算家庭年收入已經超過了50萬美元(約新台幣1610萬元),但收入如果大幅提升的話,也會明顯提高幸福感。

《華爾街日報》3日報導,長期以來,有許多研究表明,加薪對於低薪的人來說,有著很大的影響,會讓他們從不安全感趨向穩定,但在收入超過一定門檻之後,加薪所帶來的效果,通常被認為要小得多。

在2010年的一篇熱門研究報告認為,雖然收入越高會讓人越快樂,但這種效應以年收入7萬5000美元(約台幣240萬元)為上限,超過這個數字的更高收入,並不會讓人更快樂。

但最新的研究推翻了這項理論。

根據賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)的高級研究員基林斯沃斯(Matt Killingsworth)研究,發現高薪者獲得加薪所感到的快樂幸福程度,和低薪者其實是一樣的。

基林斯沃斯的研究發現,平均幸福感與收入之間的關聯,幾乎是完美的線性關係,從年收入1萬美元到年收入超過50萬美元的群體都一樣。基林斯沃斯認為,加薪就是讓你跨入另一個社會階級的樓梯,「每一層樓梯之間的加薪都會越來越多,增加的幸福感也一樣多」。

不過基林斯沃斯和其他研究人員都強調,很多因素都會影響人的幸福感,包含人際關係、工作和居住國家,所以包含金錢在內的任何單一變數,都無法主導這個計算幸福感的方程式。

基林斯沃斯指出,因此渴望在年收入的階梯「更上層樓」,藉此追求更多幸褔感,是完全合理的。

《華爾街日報》在報導最後補充稱,更多的錢不代表更多的幸福,金錢帶來的副作用對於每個人各不相同,有些獲得大幅加薪的人,最後卻是感到非常沮喪,而對於一些「自願減薪」的人來說,他們獲得了工作與生活平衡後,感到更加幸福。

