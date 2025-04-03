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關稅衝擊生產樞紐 蘋果盤後暴跌逾7％

2025/04/03 10:52

川普關稅對蘋果造成了嚴重的打擊，週三（2日）盤後暴跌逾7％。（路透資料照）川普關稅對蘋果造成了嚴重的打擊，週三（2日）盤後暴跌逾7％。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大廠蘋果（Apple）多年努力下，使這家iPhone製造商長期以來免受貿易戰和供應鏈的破壞，但隨著美國總統川普（Donald Trump）對全球祭出新關稅，蘋果正處於風口浪尖。川普宣佈的一長串關稅措施對蘋果造成了嚴重的打擊，引發蘋果股價在週三（2日）盤後暴跌逾7％。

《彭博》報導，川普對中國的對等關稅達34％，這將使中國商品的整體關稅衝上54％，威脅到仍將中國作為供應鏈核心的蘋果。與此同時，關稅也涵蓋了蘋果的其他製造中心，削弱了該公司從中國轉移供應鏈做出的努力。

正在擴大iPhone、AirPods生產的印度面臨26％的對等關稅；生產Airpods、iPad、Apple Watch和Mac的越南面臨46％關稅；正生產愈來愈多Mac電腦的馬來西亞關稅達24％；同樣生產Mac的泰國和愛爾蘭分別面臨36％、20％關稅。

由於蘋果需要從其他幾個國家、地區採購零件，這些零件同樣受到關稅的打擊，可能會進一步影響蘋果。川普新政策震撼了投資人，他們愈來愈擔心關稅會損害蘋果的底線。蘋果週三盤後跌7.14％，今年至今已跌逾8％，這是科技股廣泛拋售潮的一部份。

白宮表示，新的關稅將從4月9日開始。針對報導，蘋果發言人沒有回應。

彭博資訊分析師拉納（Anurag Rana）和吉拉德（Andrew Girard）在報告中表示，基於分析預計蘋果不會透過漲價來抵銷關稅衝擊，新的關稅可能會壓縮蘋果的利潤。不過報告中補充，如果蘋果選擇漲價，那麼該公司將在消費者信心不穩定的時候行動。

在川普首個任期內，蘋果執行長庫克（Tim Cook）成功說服總統將iPhone和其他產品排除在關稅之外。庫克稱，關稅將傷害這家美國公司，並使總部位於南韓的三星電子（Samsung Electronics）受益。

蘋果在今年稍早透過承諾在未來4年內向美國投資5000億美元（約新台幣16.5兆元），試圖重新贏得川普的好感，如果不考慮通膨因素，這一投資的速度將略高於蘋果在前總統拜登（Joe Biden）任內的投資。作為這一行動的一部份，蘋果表示，將在德州生產一些ＡI伺服器，該公司近期也在亞利桑納州的工廠生產少量晶片。

目前蘋果幾乎不在美國本土進行量產，該公司先前宣佈，起價6999美元（約新台幣23萬元）的Mac Pro將在德州生產，不過這款商品的銷量有限，而且許多零件都是從中國和其他地方所進口。

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