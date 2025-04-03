對等關稅亞洲國家被課最重 各國關稅一覽

川普公布全球對等關稅名單，東南亞地區被課徵最重。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布全球關注的對等關稅措施，從完整名單看來，涵蓋範圍之廣，除了墨西哥、加拿大、俄羅斯以外，幾乎沒有國家倖免。分析師指出，這次美國川普對等關稅名單中，幾乎東南亞國家幾乎全面被課徵重稅，疑似是川普全面圍堵洗產地效應。

根據川普公布的對等關稅圖表資料顯示，亞洲地區各國關稅分別是：

請繼續往下閱讀...

台灣32%、

中國34%、

日本24%、

南韓25%、

新加坡10%、

菲律賓17%、

印度26%、

孟加拉37%、

泰國36%、

印尼32%、

菲律賓17%、

馬來西亞24%、

越南46%、

柬埔寨49%，

斯里蘭卡44%。

另外，巴西10%、

智利10%、

哥倫比亞10%。

歐盟20%、

瑞士31%、

英國10%。

南非30%、

土耳其10%。

以色列17%、

巴基斯坦29%。

澳洲10%。

值得注意的是，川普宣布大規模徵收「對等關稅」計畫中，俄羅斯未列入名單，而其他面臨美國制裁的國家白俄羅斯、古巴和北韓未受到對等關稅衝擊。

另外，這波名單中也排除了加拿大和墨西哥，主因是川普已對這兩國課徵25%關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法