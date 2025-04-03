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辭去DOGE職務 馬斯克否認

2025/04/03 11:15

全球首富馬斯克（Elon Musk）近日傳出，將在未來幾週內辭去美國政府效率部（DOGE）的職務，消息一出，引發外界關注。（美聯社）全球首富馬斯克（Elon Musk）近日傳出，將在未來幾週內辭去美國政府效率部（DOGE）的職務，消息一出，引發外界關注。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）近日傳出，將在未來幾週內辭去美國政府效率部（DOGE）的職務，消息一出，引發外界關注。對此，馬斯克做出回應，稱相關報導是假新聞。

美媒《政客（Politico）》近日援引消息來源報導，指美國總統川普已告訴其核心圈子和內閣成員，馬斯克將在未來幾週內辭去現任職務，回歸經營自己的公司。

報導還引述一名高級政府官員說法，稱馬斯克辭職後，可能會保留白宮顧問身分，偶然出現在白宮周圍，並不會完全「消失」於川普視線。

對於上述報導，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）週三（2日）在社交平台X發文回應，批評《政客》的報導是「垃圾（garbage）」，否認馬斯克將很快離職的報導，並表示馬斯克和川普總統都曾公開表示，當馬斯克在DOGE完成其出色的工作後，將不再擔任公職。

馬斯也分享上述報導並發文，稱《政客》報導是假新聞。

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