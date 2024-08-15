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投信終結連31買！鐘愛金融 這3檔至少連16買

2024/08/15 15:46

投信終結連31買！鐘愛金融，中信金、國票金與永豐金這3檔至少連16買（業者提供）投信終結連31買！鐘愛金融，中信金、國票金與永豐金這3檔至少連16買（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人今（15日）同步賣超台股，指數跌132點，失守21900點，不過，終結連31買的投信則持續對金融股投入銀彈，其中又以中信金最得寵，今敲進逾2000張，居買超之冠，同時也獲投信連16買，雖投信力挺，但不敵賣單，終場股價下跌0.72%，收34.5元，失守半年線與5日線。

投信今買超前10大中，除了中信金買進榜首，國票金與永豐金也買進前5大，且分別連獲投信20與24買，成為投信此波加碼的主力部隊。

至於投信買超前10大個股，依序為中信金（2891）2153張、達麗（6177）2125張、國票金（2889）1745張、台灣大（3045）1738張、永豐金（2890）1234張、國產（2504）741張、日月光投控（3711）736張、和碩（4938）730張、勤誠（8210）565張、長榮航（2618）491張。

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