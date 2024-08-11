英特爾正值風雨飄搖 5大難關當頭

英特爾正面臨包括CPU市場市佔下降、集體訴訟、財務困難、大規模裁員、以及遭穆迪下調信用評級等問題。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾目前正面臨一系列挫折，包括CPU市場市佔下降、遭遇集體訴訟、財務困難、大規模裁員、以及遭穆迪下調信用評級，五大主要問題迫使英特爾將9月創新活動 （Innovation 2024）推遲到2025年。

首先，在CPU市場與競爭對手相較下，據Mercury Research最近的一份報告顯示，最近一個季度超微（AMD）在桌機CPU市場的佔有率已升至23%，較去年同期成長3.6%。相反地，英特爾的市占則從80.6%下降至77%。在筆記型電腦領域，超微的市占從2023年的16.5%飆升至20.3%。英特爾持續面臨處理器產品市場被超微、安謀瓜分，而資料中心市場發展也不如預期，重新回歸發展的顯示卡業務也仍未見起色

請繼續往下閱讀...

第二，在晶片問題和集體訴訟方面，英特爾的第13代和第14代Raptor Lake晶片面臨困難，儘管保固期延長，但預計仍將影響未來的銷售。本週，股東對英特爾提起集體訴訟，指控其隱瞞代工業務的問題。

第三，種種問題導致英特爾財務表現不佳，進行裁員1萬5000人並暫停配息。由於這些挑戰，英特爾的市值驟降了320億美元。

第四，有關公司評級展望，出於對盈利能力的擔憂， 穆迪將英特爾的高級無擔保評級從A3 調至BAA1；無擔保評級的前景已從穩定改為負面。穆迪在報告中表示，評級下調反映我們對英特爾未來12 至18個月盈利能力大幅下降的預期，進一步凸顯英特爾面臨的財務挑戰。

第五，英特爾財務面臨大挑戰，原定在9月24日至25日期間於美國加州聖荷西舉辦的Intel Innovation 2024活動卻傳出延後消息，推遲到2025年。英特爾在聲明中表示：「鑑於我們的財務表現和2024年下半年的前景，比之前預期的更為艱難，我們必須做出一些艱難的決定，因為我們將繼續調整成本結構，並尋求評估如何重建製程技術領先地位的可持續動力」。

https://www.newsbytesapp.com/news/business/intels-issues-continue-amd-gains-market-share-credit-rating-downgraded/story

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法