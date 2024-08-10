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中國車市翻轉 新能源汽車銷售佔新車過半、首超燃油車

2024/08/10 06:52

中國新能源汽車月銷量，首次超過傳統燃油動力乘用車。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕產業數據顯示，7月中國銷售的汽車中有一半是新型純電動車（EV）或插電式混合動力車，這一里程碑凸顯全球最大汽車市場在電動車採購方面，遠遠領先於西方同業。

中國乘用車協會（CPCA）的數據顯示，新能源汽車月銷量首次超過傳統燃油動力乘用車。新能源汽車包括純電動車和混合動力汽車。7月中國新能源車成長速度較6月28.6%的增幅加快、年增37%，佔汽車銷售量的50.7%，創歷史新高。而純電動車銷量成長14.3%，高於6月的9.9%。

新能源汽車銷售的穩健成長幫助比亞迪、理想汽車等本土品牌7月創下了新的月銷售紀錄。

該協會數據的可靠性過去曾受到質疑。最新報告顯示，7月純電池汽車的銷量超過混合動力汽車，純電池汽車的滲透率為28%。然而，比亞迪的月度銷量和交付數據顯示，中國消費者越來越青睞混合動力車。

根據路透報導，3年前，新能源汽車銷量僅佔中國汽車總銷量的7%，但對電動車供應鏈的大力投資推動國內電動車產業的成長，讓許多老牌外國品牌競相追趕。相較之下，根據研究公司美國能源情報署的數據，今年第一季美國電動和混合動力汽車銷量的份額為18%。

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