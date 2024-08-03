研調：第3季台廠伺服器出貨 廣達、緯穎較有利

DIGITIMES預估，整體2024全年伺服器出貨量為1472萬台、年增2%。（資料照，業者提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕DIGITIMES研究中心日前發布伺服器產銷報告，由於更多美系大型雲端業者更新通用型伺服器，加上高階AI伺服器採購、出貨持續成長，預估第2季全球伺服器出貨季增7.3%，第3季出貨進一步季增1.6%，第3季台廠中鎖定大型雲端客戶的廣達（2382）、緯穎（6669）出貨將較為有利。

DIGITIMES 分析師蕭聖倫指出，全球伺服器逐季成長，主要貢獻仍來自大型雲端服務供應商（CSP），北美4大雲端業者出貨都會上揚，包括Meta、微軟（Microsoft）皆啟動通用伺服器換機，加上Meta、亞馬遜（Amazon）等業者的AI伺服器採購仍處擴張階段，帶動美系大型雲端業者採購量成長10.4%。

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蕭聖倫統計，中系雲端業者第2季出貨季增11%，品牌商出貨季增4.8%，主要受惠於企業級客戶更新通用型伺服器的速度加快，以及AI伺服器供應狀況較先前轉佳，預估第2季需求出現復甦的中系雲端業者，在第3季的營運表現也會持續向上。

蕭聖倫提到，第3季Google將再啟動一波通用型伺服器更新，加上亞馬遜自家Graviton處理器及AI ASIC採購可望較前季轉佳，可望推動美系大型雲端業者採購量季增6.1%，不過品牌商因出貨基期已較高，加上企業客戶對未來景氣仍有疑慮，預期整體品牌商出貨恐現衰退。

而關於全球伺服器第4季出貨量，蕭聖倫分析，因第2季、第3季基期較高，以及景氣不確定性增加，第4季預期會小幅季減，整體2024全年伺服器出貨量預期為1472萬台、年增2%。

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