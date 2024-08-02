全聯攜傳藝園區打造「藍眼淚」燈光秀 「告五人」助陣吸客估逾1.3萬人

迎七夕情人節，全聯經營的宜蘭傳藝園區，以1300顆大小光球打造「藍眼淚2.0」燈光秀，並找來宜蘭出身的夯團「告五人」現場演唱，預估將吸客逾1.3萬人。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎七夕情人節，全聯經營的宜蘭傳藝園區，以1300顆大小光球打造「藍眼淚2.0」燈光秀，並找來宜蘭出身的夯團「告五人」現場演唱，預估將吸客逾1.3萬人。

今晚開幕表演邀請「告五人」開唱，一早即吸引粉絲到場排隊，傍晚並湧入大批人潮。全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文指出，全聯攜手宜蘭傳藝園區，今年斥資2000萬元打造藍眼淚2.0，加上夯團「告五人」的人氣，吸客力估計較去年增加4-5倍。

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林子文表示，全聯接手宜蘭傳藝園區經營權已邁入第8年，疫情期間虧損9000萬元，在母公司全聯力挺下，虧損縮減至2000多萬元＇今年園區營業額上看5.8億元。

全聯行銷部協理劉鴻徵強調，期待整個活動效益擴大為全國性活動 ，也不排除了成為年度定目秀。

全聯七夕麻糬We Sweet更與宜蘭傳藝聯名推出七夕麻糬系列商品，今年七夕麻糬系列將有望帶動全檔業績達3000萬元。

「愛在夏天夜傳藝」夜間活動即日起至8月24日，每週五、六限定舉辦「光舞月河」燈光秀，展現五大光景裝置，搭配四大世紀浪漫情歌。

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