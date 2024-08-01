史上首部AI法案正式生效！專家直指美國科技巨頭將成最大受害者（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕史上首部人工智慧法案週四（1日）正式生效，專家表示，《人工智慧法案》的影響，遠遠超出了歐盟範圍，它適用於在歐盟有任何業務或影響的任何組織，這意味著無論您身在何處，人工智慧法案都可能適用於您，而微軟、Google等美科技巨頭，無疑將成為新規則下最受打擊的目標之一。

違反歐盟人工智慧法案的公司可能會被處以3500萬歐元（約新台幣12.4億元）或其全球年收入7%（以較高金額為準）至750萬歐元（約新台幣2.63億元）或全球年收入1.5% 的罰款。

請繼續往下閱讀...

這比歐洲嚴格的數位隱私法 GDPR 規定的罰款還要高，違反 GDPR 的公司將面臨高達2000萬歐元（約新台幣7.05億元）或全球年營業額 4% 的罰款。

CNBC報導，《人工智慧法案》是1項具有里程碑意義的規則，旨在規範企業開發、使用和應用人工智慧的方式，並得到了歐盟成員國、立法者和歐盟委員會的最終批准，並在週四正式生效。

《人工智慧法案》是歐盟管理人工智慧的1項立法，該法規為整個歐盟的人工智慧制定了全面、統一的監管框架，採用基於風險的方法來監管該技術。

布魯塞爾 Linklaters 律師事務所技術、媒體和技術業務負責人奧弗斯特拉滕（Tanguy Van Overstraeten）表示，歐盟人工智慧法案是「世界上首個此類法案」。

這可能會影響許多企業，特別是那些開發人工智慧系統的企業，以及那些在某些情況下部署或僅使用它們的企業。

該立法採用基於風險的方法來監管人工智慧，這意味著該技術的不同應用，會根據其對社會造成的風險程度，而受到不同的監管。

例如，對於被視為「高風險」的人工智慧應用，《人工智慧法案》將引入嚴格的義務。這些義務包括適當的風險評估和緩解系統、高品質的培訓資料集以最大限度地減少偏見風險、日常活動記錄以及與當局強制共享模型的詳細文件以評估合規性。

高風險人工智慧系統的例子包括自動駕駛汽車、醫療設備、貸款決策系統、教育評分和遠端生物識別系統。

該法律還全面禁止任何被認為風險等級「不可接受」的人工智慧應用。

不可接受風險的人工智慧應用包括「社會評分」系統，該系統根據數據的匯總和分析、預測性警務以及在工作場所或學校中使用情緒識別技術對公民進行排名。

隨著，《人工智慧法案》正式生效，這對美國科技公司意味著什麼？報導指出，微軟、Google，亞馬遜、蘋果、Meta等美國大廠，在全球對人工智慧技術的狂熱中，他們一直在積極與他們認為可以引領人工智慧領域的公司合作，並向其投資數十億美元。

鑑於訓練和運行人工智慧模型所需的龐大運算基礎設施，微軟 Azure、亞馬遜網路服務和Google雲端等雲端平台也是支援人工智慧開發的關鍵。

在這方面，大型科技公司無疑將成為新規則下最受打擊的目標之一。

企業軟體公司Appian 歐洲、中東和非洲和拉丁美洲高級副總裁湯普森（Charlie Thompson）表示，《人工智慧法案》的影響遠遠超出了歐盟範圍，它適用於在歐盟有任何業務或影響的任何組織，這意味著無論您身在何處，人工智慧法案都可能適用於您。

他指出，這將對科技巨頭在歐盟市場的運作，以及對歐盟公民數據的使用，進行更多審查。

出於監管方面的考慮，Meta 已經限制了其人工智慧模型在歐洲的可用性。

Facebook母公司Meta本月稍早表示，不會在歐盟提供其LLaMa模型，理由是該模型是否符合歐盟《一般資料保護規範》（GDPR） 存在不確定性。

由於擔心可能違反 GDPR，Meta先前被勒令停止在歐盟使用 Facebook 和 Instagram 的貼文訓練其模型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法