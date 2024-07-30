擴大租金補貼爆發詐領風波 累積達22案

300億擴大租金補貼累積22案詐領事件，目前有2案已由法院判決確定。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕300億50萬戶擴大租金補貼引發詐領風波。根據國土署最新發布，該項租金補貼自2022年開辦以來至少累積22案詐領事件，而且已移送司法、警察等相關機關調查，目前有2案已由法院判決確定，內容為假冒他人名義簽訂租約並提出申請租金補貼，最終則須追回詐領的租金補貼金額。

根據國土署初步統計，該項租金補貼是2022年開始執行，首年核准補貼戶數約27.87萬戶，第二年則正在進行中，已核准超過54萬戶，執行兩年下來累積核定超過81萬戶，其中包括舊有核准補貼戶數以及新申請戶數。

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祭出更多精進措施 讓租屋族容易申請

房產業者指出，擴大租金補貼政策為求讓租屋族能夠快速申請，第二年提出多項精進措施，包括隨到隨辦、舊戶直接帶入審查不用申請、申請年齡放寬至18歲、租約無房東證號也可申請，種種便利措施是為了讓更多租屋族容易申請。

國土署強調，針對租約虛偽或不實的情事，都會追究相關刑事責任，目前地方政府與中央共同合作發現異常主動移交政風單位，經確認後移送警察機關調查，因此，民眾若無租賃事實，切勿以身試法。

國土管理署進一步表示，積極打詐是政府維護社會穩定和公平正義的重要目標，對於詐領行為，政府將採取司法途徑追究相應法律責任，並追回非正當取得的租金補貼款項。

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