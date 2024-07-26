登錄興櫃滿6個月 LINE Pay連加網路申請上市

LINE Pay登錄興櫃滿6個月，正式申請上市 （業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕興櫃股LINE Pay （連加網路，7722）申請上市，LINE Pay董事長丁雄注指出，LINE Pay自今年1月26日登錄興櫃後已滿6個月，為追求公司與品牌長遠發展，今日正式向證交所提出上市申請。

LINE Pay自2015年起在台提供服務，以支付服務為基礎，透過LINE POINTS點數，逐步建構完整LINE Pay生態圈，目前LINE Pay在台已有超過1200萬用戶數、全台超過54萬處支付據點。

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聯名卡方面，LINE Pay與中國信託、聯邦銀行、台北富邦及永豐銀4家金融機構，合作發行LINE Pay聯名卡、LINE POINTS點數回饋卡，總發卡數已突破800萬張卡。

為提升營運動能，LINE Pay表示，將從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務等5大面向持續發展；因應營運持續擴展，除了積極招募各專長領域人才，今年更啟動大型「LINE Pay星種子計畫」以滿足人才需求，讓人才成為推動企業成長與創新的動力。

LINE Pay表示，業務擴增的同時，也追求永續發展目標，積極落實公司治理，在遵循法令規範下推動創新服務與發展，未來也將持續完善內部控制制度、提高公司資訊透明度、落實各項公司治理政策，以提升公司經營績效與企業形象，持續推動支付產業及金融科技的成長。

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