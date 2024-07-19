微軟大當機波及全球客戶 苦主一次看

微軟系統驚爆全球大當機，波及全球大量用戶。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟系統突然無預警大當機，旗下M365和Azure雲端服務等都受影響，造成美國多個航班的停飛和延誤，歐洲航空公司亦遭到牽連，連倫敦證交所及美國媒體NBC都成苦主；台大醫院及榮總部分系統則短暫受到波及。

綜合外媒報導，微軟遭遇一次嚴重服務中斷，導致全球用戶無法訪問其雲計算平台。這件事起因於微軟位在美國中部區域一座Azure資料中心出現故障問題，導致M365在內等雲端服務中斷，無法正常提供服務，已知受影響服務有M365管理中心、線上版SharePoint、商用版OneDrive、Teams、Intune、PowerBI、Fabric、Defender、Defender for Endpoint、Viva Engage等。

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全球數以千計的用戶向追蹤服務中斷情況的網站Downdector.com報告微軟服務出現的問題。在微軟雲計算平台Azure的狀態頁上，該公司表示，這個問題始於接近美東時間週四（18日）晚上10點之際，影響美國中部的系統。微軟在一次資訊更新中表示，已經確定原因，正在努力恢復用戶的訪問權限。

在服務中斷期間，許多依賴微軟服務的企業受到影響。美國聯邦航空管理局表示，達美航空、聯合航空和美國航空已要求停飛即將起飛的航班。

廉價航空公司Frontier取消部分航班，Frontier聲明：「我們的系統目前受到微軟故障的影響，其他公司也受到影響，受影響的乘客可以退款」。

另一家總部設在美國明尼阿波利斯-聖保羅國際機場（Minneapolis–Saint Paul International Airport）的廉價航空公司Sun County，週五（19日）早上於X上發文稱，此次故障影響多條航線。

在澳洲最繁忙的雪梨機場，一位機場發言人證實，當地時間週五下午，一些航空公司的營運和航站服務受到影響。澳洲最大的航空公司澳洲航空（Qantas）表示，由於一個全球性軟體問題，系統受到一些影響，部分業務受到波及。

至於歐洲部分，柏林布蘭登堡機場（Brandenburg Airport）表示，受到「技術故障」的影響，乘客登機手續延遲。西班牙主要機場營運商Aena表示，由於IT 系統發生事故，正在使用手動系統進行，並強調「Aena 的系統和西班牙機場網路正在發生中斷，這可能會導致延誤，我們正在盡快解決這個問題」。

倫敦證券交易所的新聞服務癱瘓，該交易所說，一個技術問題影響新聞發布，波及上市公司公告，例如收益報告和高階主管變動等，交易等其他系統運作正常。

NBC及Sky News等媒體也成苦主，Sky News執行主席羅茲 （David Rhodes） 在 X 上表示，該廣播公司今天早上無法直播電視節目，對此次中斷表示歉意。

除了歐美受到波及外，桃園機場今（19日）下午1時許陸續傳出災情，桃機公司指出，有8個航空公司受影響，包括全亞洲集團、台虎、捷星集團、香港快運、濟州、酷航，已改採人工劃位方式進行報到作業；達美航空及聯合航空亦受影響從外站暫停起飛，相關訊息可洽航空公司。

國內醫學中心也受到影響，台大醫院證實，院內掛號、領藥一度改採人工作業，所幸半小時內就恢復，不影響民眾就醫；台北榮總亦稱，部份系統短暫受影響，經過處理後都已都恢復，請民眾放心。

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