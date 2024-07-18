神山遭外資洗劫！砍出3.5萬張台積電，重摔陷千元保衛戰（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資今（18日）大賣台股538億元，創今年第3大，電子股成為提款機，而獵殺目標則鎖定在半導體，光台積電、聯電與力積電3檔，就殺出6.77萬張，而護國神山在短短2天就被倒出5.5萬張，今股價開盤直接摜破千元，觸及986元，所幸在內資力挺下，終場收1005元，力守千元關卡。

台積電（2330）股價在7月4日收盤正式站上千元，收1005元，隔日起，雖然台積電股價一路往上飆，並在11日盤中創新高，觸及1080元刷新天價，但外資一路站在賣方，僅在16日小買180張，不過，近2日，在美中科技戰再升級，加上川普要向台索防禦費言論雙重打擊下，短短2天，就砍出5.5萬張，受到外資殺出衝擊，今股價一度觸及986元，終場力守千元，以1005元作收。

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外資今賣超前10大個股，依序為台積電（2330）3萬5127張、英業達（2356）2萬9864張、鴻海（2317）2萬4079張、力積電（6770）1萬8310張、聯電（2303）1萬4350張、廣達（2382）1萬3154張、華航（2610）1萬2316張、彩晶（6116）9228張、群創（3481）8416張、華通（2313）8370張。

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