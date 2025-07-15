關稅戰表面休兵私下仍叫戰！美對中國製產品發起反規避調查

美中關稅戰表面休兵，私下仍叫戰。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰休兵日將於8月中旬屆滿，美國商務部日前宣布，對進口自中國的鋁製餐具和特定排氣量的立式引擎及其零組件反傾銷和反補貼案發起「反規避調查」；若確定存在規避行為，美國可採取擴大徵稅範圍等反規避措施。此舉可能使美中貿易緊張再度升溫！

「反規避調查」是針對規避現行反傾銷或反補貼措施的行為，所發起的一項貿易救濟調查，目的是確保貿易救濟措施的實施效果。

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根據中國商務部下屬的中國貿易救濟信息網，美國商務部自7月11日起對進口自中國、用完即丟的鋁製餐具反傾銷和反補貼案發起反規避調查，審查自泰國和越南進口、使用中國產鋁箔製成的鋁製餐具，是否規避了美國對中國涉案產品實施的現行反傾銷和反補貼措施。

美國商務部是在2024年6月對上述產品發起反傾銷和反補貼調查，並在今年3月對進口自中國的鋁製餐具做出反傾銷和反補貼終裁。

此外，美國商務部自7月11日起也對進口自中國的排氣量99cc至225cc立式引擎及其零組件發起反規避調查，審查從中國出口的某些型號立式引擎，是否規避了美國對中國涉案產品實施的現行反傾銷和反補貼措施。

早在2020年4月，美國商務部就對上述產品發起反傾銷和反補貼調查，並在2021年3月做出反傾銷和反補貼終裁。

公開資料顯示，反規避調查的核心是貿易方式、貿易管道的改變。經過調查後，若確定存在規避行為，發起反規避調查的國家可採取擴大徵稅範圍等必要的反制措施，其打擊程度不亞於反傾銷和反補貼調查。

美國和中國5月12日在瑞士日內瓦舉行的談判中達成協議，雙方同意各自大幅調降115%關稅，為期90天，此一貿易戰休兵預計8月12日屆滿。

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