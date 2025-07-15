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LTN經濟通》別再罵郭智輝！海纜送電是世界趨勢

2025/07/15 07:13

新加坡向澳洲購買太陽能電力，將透過海底電纜輸送。（擷取自中國社群平台）新加坡向澳洲購買太陽能電力，將透過海底電纜輸送。（擷取自中國社群平台）

新加坡用海底電纜 向澳買綠電

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡受限能源結構高度依賴進口天然氣，需要向外買電，透過跨國電網或進口綠電來實現能源轉型和多元化，以達到淨零排放目標。除了向澳洲購買進口1.75百萬瓩（GW）的太陽能電力，再與印尼、柬埔寨和越南簽署電力的進口協議。

據報導，新加坡向澳洲購買進口的太陽能電力，金額高達316億新幣。當時由澳洲Sun Cable公司帶領的「澳洲與亞洲電力鏈接」（Australia-Asia PowerLink）項目，擬議建設全球最大的太陽能發電場，以及最長的海底電纜為新加坡供電。

該項目計畫在雪梨的鮑威爾溪（Powell Creek）建造巨型太陽能發電場，透過一條長約4300公里的海底電纜，將1.75GW的再生能源從達爾文，途經印尼送到新加坡，可滿足星國9%的電力需求。但隨著Sun Cable於2025年初進行重組，由澳洲投資公司Grok Ventures掌舵，計劃於2027年對北領地部分做出最終投資決定，併計劃於2028年開始建設。

根據新加坡能源市場管理局公告指出，澳洲-亞洲電力鏈接計劃（Australia-Asia Power Link, AAPL），在技術和商業上是可行的。分析師指出，澳亞電力連接計劃 （AAPowerLink）是綠色能源基礎設施項目，計劃在澳大利亞北領地建設世界最大的可再生能源基地，透過海底電纜將乾淨的電力輸送至新加坡。

馬來西亞、新加坡與越南於今年5月簽署跨國能源輸送協議，象徵綠能共享。（擷取自ASEAN官網）馬來西亞、新加坡與越南於今年5月簽署跨國能源輸送協議，象徵綠能共享。（擷取自ASEAN官網）

東協著重海底電纜 積極打造「區域電網」

東協（ASEAN）各國因能源資源分布不均，為達互聯互補需求，近年積極推動「區域電網連結」（ASEAN Power Grid, APG），希望透過「跨境電纜」實現綠電共享與能源安全，並可帶來社會與經濟效益，因此發展海底電力連接。

數據顯示，截至2024年底，APG計畫的18個互聯項目中，已有9個完成，累積輸出容量約 7.7 GW。據亞洲開發銀行指出，APG規劃到2045年需投入超過1000億美元，用於跨境電纜與基礎建設整合 。

據報導，新加坡自2024年初已和柬埔寨、寮國、越南及美國成立工作小組，討論海底電纜及基礎設施的開發，該小組也向東協提呈建議。今年5月份，新加坡與馬來西亞及越南共同簽署了能源輸送協議，預計越南離岸風電將在2033年起直送新加坡。

分析師指出，這項跨國能源傳輸計畫，要透過海底電纜把越南的離岸風電輸送至馬來西亞東北岸，再經陸上傳輸至新加坡，地理位置之故，相較於在泰國和柬埔寨興建陸上輸電線路，採用海底電纜方案預估可縮短近1千公里距離。

專家認為，東南亞不缺再生能源，但缺乏的是將不同能源轉型要素結合的機制。因此，東協國家特別著重開發海底電纜，主要包括2個重點，包括制定鋪設海底電纜的架構與職權範圍（Terms of Reference）以及期望在2045年前建成東協電網。

北海連接是歐洲能源轉型與區域電網互聯的關鍵成果。（路透）北海連接是歐洲能源轉型與區域電網互聯的關鍵成果。（路透）

海底電纜技術成熟 北歐是「示範單位」

專家指出，高壓直流輸電（HVDC）技術成熟，已能支持超過數千公里的電力輸送，且損耗低於交流輸電。舉例來說，北歐的北海連接（NorNed、NordLink）中，挪威至荷蘭跨國電力輸送的HVDC海底電力電纜全約580公里，容量700MW、電壓±450 kV DC，早在2008年上線。

至於挪威至德國跨國電力輸送HVDC海底電力電纜全長約623公里，容量1400MW、電壓±500 kV DC，於2021年上線。

專家指出，北海連接是歐洲「能源轉型」與「區域電網互聯」的關鍵成果，這實現了國與國之間電力即時調度與交易（spot market integration），以及可再生能源互補（如德國白天太陽電、挪威夜間水電），還有區域能源安全與備援。

軟銀創辦人孫正義在2011年提出「東亞超級電網」計畫。（擷取自中國社交平台）軟銀創辦人孫正義在2011年提出「東亞超級電網」計畫。（擷取自中國社交平台）

「東亞超級電網」（East Asia Super Grid, EASG）

軟銀創辦人孫正義在2011年福島核災後曾提出「東亞超級電網（East Asia Super Grid, EASG）」計畫，這是一個構想中的「跨國電力輸送網」，其設計核心是「利用高壓直流海底與陸地電纜（HVDC），將東亞地區各國電網相互連接，輸送可再生能源（風電、太陽能）」。

這個計畫的目標是將東北亞的五個國家（南韓、中國、日本、俄羅斯、蒙古）的電網連接起來，而當中可能的海底電纜段為中國-南韓（黃海），以及南韓-日本（對馬海峽或濟州島），與日本-台灣（在後期構想中有討論，但未具體化）。

但因亞洲地緣政治緊張及商業模式不清晰，此構想已多年無實質進展。不過，由於該構想具戰略價值，一直以來為多國能源外交對話議題之一。

分析師指出，目前在亞洲地區已實施的「海底電力電纜」案例為中國–離島（香港、澳門、海南島）之間的海底電纜，但這屬於中國內部電網。而正在規劃跨國項目，是印尼巴淡島到新加玻Green Electricity Project，屬於短距離海底電力電纜，主要是太陽能電廠、儲能與海纜，在2024年底開始施工，預計2027商轉。

專家指出，亞洲區的「區域電網連結」尚處於初步階段，並未形成如歐洲 ENTSO-E（歐洲電網聯盟）那樣高度整合的跨境同步電網。

經濟部長郭智輝日前拋出在菲律賓蓋綠電，再將電送回台灣的想法，引發各界熱議。（歐新社）經濟部長郭智輝日前拋出在菲律賓蓋綠電，再將電送回台灣的想法，引發各界熱議。（歐新社）

台灣海外種綠電 最大挑戰是「區域電網未整合」

分析師指出，歐洲海底電纜代表跨國電力輸送，顯示著在實體與制度層面都已成熟。雖然菲律賓呂宋島距台灣僅300多公里，透過跨國海底電纜運輸電力，其技術不是問題，最大的挑戰是「區域電網未整合」。

專家指出，其關鍵點在於，台灣與菲律賓或東南亞之間，不存在任何電網協議或互聯計畫。沒有如歐洲的ENTSO-E（歐洲電網運營商聯盟）或東亞電網聯盟，這將導致電網頻率、電壓、同步機制無法互通。

此外，台電與菲律賓電力公司（NGCP）無「跨境電力調度、調頻、備援協議」基礎，加上海底地形複雜與地震、颱風等風險，建置與維護困難，這需多國海域許可，恐導致檢修困難、成本極高。

業內人士直言，即使台菲之間鋪設一條海底電纜，也無法進行即時的「併網」與「穩態互調」，除非建置極高階的HVDC換流站、並大量投資電網同步穩定設施。此外，倘若台灣與菲律賓並無外交關係，倘若發生跨境電力交易爭議，恐無法透過WTO或國際仲裁有效維權。

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