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首波關稅函開鍘日韓 外媒曝川普釋出令人不寒而慄的信號

2025/07/14 22:48

川普陸續對各國發出關稅信函。（路透）川普陸續對各國發出關稅信函。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統7日開始公佈關稅信函，率先宣布對日韓徵收25%的關稅。韓媒分析，儘管川普當天也對其他12個國家發出類似關稅信，卻選擇先公布日韓2個長期盟友的稅率，目的是警告其他國家，沒有任何國家躲得掉關稅大棒。同時也是向其他國家發出令人不寒而慄的信號，表明華盛頓可能不會根據232條款給予豁免，也就是可能祭出晶片關稅。

《韓國先驅報》14日報導，上週，美國總統川普將矛頭指向2個亞洲盟友，打破外界對關稅優惠待遇的期望，也令韓國和日本大吃一驚。

報導說，川普發給日韓領導人關稅信函幾乎一模一樣，宣布從8月1日起對日韓徵收25%的關稅，除非日韓取消不公平貿易壁壘。

報導提及，儘管川普當天也向其他12個國家發出類似的關稅信函，但他選擇先公佈首爾和東京的信函，被認為是一種刻意之舉。一位分析人士表示，此舉是為了加大施壓，並表明即使是盟友也逃不過川普強硬關稅政策的影響。

韓國西江大學國際關係學教授許允（Heo Yoon，音譯）說，川普想拿日韓來殺雞儆猴，這兩個國家是美國最親密的盟友，對美國擁有巨額貿易順差，擁有強大的工業基礎，並且與華盛頓有著深厚的安全關係，川普此舉表明，無論是否盟友，在關稅問題上，各國都一視同仁。

亞洲協會政策研究所副所長卡特勒9Wendy Cutler）在一篇評論中表示，對日韓徵收關稅將向其他國家發出令人不寒而慄的信號，表明華盛頓可能不會根據232條款關稅給予豁免，特別是對汽車，因為這對日韓2國來說都是高度優先事項。

公開資料顯示，美國 232 條款措施以調查與認定特定產品的進口，是否影響美國國安，目前涵蓋鋼鐵及鋁、汽車及零組件、半導體、藥品、關鍵礦物、卡車等6大類。一旦認定進口商品造成國安威脅，美國可以提高關稅或其他非貿易措施。

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