美中貿易衝突升溫 費半市值蒸發逾16兆

費城半導體指數週三（17日）創下2020年以來最差單日表現，市值蒸發超過5000億美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日有報導指出，美國正在考慮收緊對中國先進半導體技術出口的限制，加上美共和黨總統候選人川普（Donald Trump）稱「台灣應該付給美國保護費」，加劇了晶片類股的拋售，費城半導體指數週三（17日）創下2020年以來最差單日表現，市值蒸發超過5000億美元（約新台幣16.3兆元）。

《路透》報導，晶片投資人最新的擔憂是在華府近年來對美半導體製造業採取更具保護性的立場之後所出現的，華盛頓認為，美國半導體製造業對於與中國競爭具有戰略重要性。《彭博》週二（16日）報導指出，美國已告知盟友，如果企業繼續向中國提供先進半導體技術，美方將考慮實施最嚴格的貿易限制措施。

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報導發佈後，荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）在美國交易的股票暴跌13％；AI巨頭輝達（NVIDIA）跌近7％，市值蒸發超過2000億美元（約新台幣6.5兆元）；超微（AMD）跌約10％、美光（Micron）跌6％、博通（Broadcom）則跌8％。

那些在美國擁有晶片製造業務的公司則走高，格羅方德（GlobalFoundries）漲近7％，英特爾則小漲0.35％。一些分析師認為，英特爾可能會從地緣政治緊張局勢中受益，因為這家巨頭正在美國興建多座工廠。

拜登政府已積極採取行動，限制中國獲得尖端晶片技術，包括發佈全面限制措施，擋下輝達等公司設計的AI處理器出口。這些行動削弱了美國晶片廠對中國的銷售，截至4月28日的單季報告顯示，輝達對中銷售約佔總收入的18％，從去年同期的66％銳減。

尋求在11月總統大選中重返白宮的川普近日對《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）表示，台灣什麼都沒有給美國，應該要付保護費。這番發言導致晶圓代工龍頭台積電ADR重挫近8％。台灣在全球晶片供應鏈中扮演關鍵角色，分析師警告，圍繞台海的任何衝突，都可能破壞全球經濟。

費城半導體指數週三暴跌6.8％，創下疫情大流行導致全球市場陷入混亂以來最大單日跌幅。不過在AI的蓬勃發展下，費半指數今年至今仍漲約30％，超越標普500指數的17％漲幅。

數名政策專家表示，即使川普重返白宮，美國對半導體的關注也可能持續，有機會進一步限制對中出口，並支持英特爾等國內晶片製造商。但專家也警告，英特爾重振製造業務的能力仍存在不確定性，該公司的代工部門在截至3月30日的單季出現24.7億美元（約新台幣807.4億元）的營運虧損。

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