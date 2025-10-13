美中貿易戰再升級！為救造船業 川普政府14日起對中國船隻開徵「港口費」

美中互徵「港口費」，貿易戰延燒至航運業。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中這兩個全球最大經濟體之間的貿易戰，將於本週二（14日）迎來新的引爆點。根據法新社報導，美國將從當天起，開始對停靠美國港口的中國船隻，徵收一筆特別的「港口費」，以應對中國在全球航運領域的主導地位，並為振興美國本土幾乎消亡的造船業提供誘因。北京方面已宣布將採取對等報復措施。

根據美國貿易代表署（USTR）今年四月公布的計畫，這項港口費旨在懲罰中國的「不公平經濟行為」。費用將依船隻的製造地與所有權而有不同：中國製造的船隻，每淨噸將被收取18美元，或每個貨櫃120美元，並在未來三年逐年增加；非中國製造、但由中國公民擁有或營運的船隻：將被收取更高的每淨噸50美元，且未來增幅更大。

川普政府將美國造船業視為國家安全議題，因為中國目前在造船領域領先全球，而美國的市佔率僅剩0.1%。美國造船商委員會（SCA）主席麥特·派克斯頓（Matt Paxton）直言：「當你受制於一個你無法控制的全球供應鏈時，這就是國安風險。我們不希望完全依賴共產主義控制的國有企業。」

中方反擊：對美船隻課徵更高費用

對於美方的舉動，北京已在10日宣布反制。自13日起，所有美國製造或與美國公司有關的船隻，停靠中國港口時也必須支付「特別」關稅。其費率甚至更高，初期為每淨噸400元人民幣（約新台幣1721元），並將逐年大幅調升。

這場針鋒相對的港口費爭端，只是近期美中貿易戰急劇升級的最新一例。川普總統上週才剛因中國對稀土礦產實施出口限制，而宣布對中國加徵額外的100%關稅，並威脅取消與習近平的峰會。

自一月重返白宮以來，川普一直致力於透過課徵有時高到令人望而卻步的關稅，來重建美國的工業基礎。派克斯頓對此表示樂觀，稱川普政府設定的「打造250艘商船艦隊」及為海軍、海岸防衛隊編列的500億美元預算目標，都讓他感到「非常鼓舞人心」，並形容這是一個「歷史性的時刻」。

