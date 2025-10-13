自由電子報
亞股大洗三溫暖！開低隨後全面拉升

亞股大洗三溫暖！開盤跌逾2%，隨後全面拉升。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰升溫，美中國針對稀土出口做嚴格管制，美國總統川普揚言加徵100%中國關稅，並限制關鍵軟體出口，美股4大指數上週五全面重挫，亞股週一全面開低，跌逾2%，不過，急殺後，跌勢全面收斂在2%以內。

而核爆中心，中國股市也在長假後展開補跌，上證指數開盤大跌96.92點，以3800.11點開出，跌2.48%，不過，開低後，指數往上急拉，截至台北時間9點44分，報3856點，或1.05%。

香港恒生指數開盤大跌728點或2.77%，指數開低後往上拉升，截至台北時間9點46分，報25850.5點，跌1.67%。

至於韓股也是開低走高，週一開盤直接摜破3600點，以3550.08點開出，跌59.98點，或1.66%，在賣單砍出，一度跌88.07點，回測3522.54，或2.43%，不過，急跌後，買盤承接，跌勢收斂，截至台北時間9點46分，報3547.88點，跌0.99%。

而台股週一在台積電領跌，電金傳齊跌下，在1450家上市櫃下跌，指數開低走低，跌逾800點，指數測26470點，不過，在國安基金護盤，台積電股價急拉，大盤跌勢收斂，截至台北時間9點50分，報26720點，跌2.13%，或581點。

