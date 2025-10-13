才傳失聯多日 萬科公告董事長辛杰辭任

萬科公告，辛杰因「個人原因」辭任非執行董事及董事長職務。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產危機延燒數年，近日傳出有國有資產背景的萬科集團，董事長辛杰失聯多日，消息曝光後，萬科週一（13日）發佈公告稱，辛杰因「個人原因」辭任非執行董事及董事長職務。

綜合外媒報導，在萬科集團管理階層進行大規模重組的情況下，辛杰於今年1月接任董事長一職，被認為是幫助陷入債務違約危機的萬科救火，不過近日卻有消息傳出，辛杰在9月18日開會時被帶走調查，隨後失聯20多天。

請繼續往下閱讀...

萬科週一表示，公司已於週日（12日）接獲辛杰提交的書面辭職報告，他因個人原因辭任，此後將不再擔任公司的任何職務，將由現任董事黃力平接任董事長。黃力平為萬科現任董事、審計委員會委員，同時也是深圳市地鐵集團黨委副書記、董事、總經理。

萬科也強調，辛杰的辭任不會影響董事會正常運作和公司日常營運。董事會將依照法定程序盡速完成董事補選工作。

辛杰原本被認為是萬科最不可能出事的人，因為他臨危受命要來化解萬科的債務危機，這一意外轉折可能會進一步為萬科的前景蒙上陰影。在一系列債務到期之前，萬科的財務狀況已脆弱不堪。萬科一直依賴最大股東深圳市地鐵集團的穩定流動性支持，而辛杰在過去8年一直擔任該集團董事長。

