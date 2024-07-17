WTO批中國產業支持計畫「總體缺乏透明度」

世界貿易組織（WTO）週三（17日）表示，中國的產業支持計畫缺乏透明度。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）週三（17日）表示，中國的產業支持計畫缺乏透明度，由於「總體缺乏透明度」，無法清楚了解中國對電動車或鋁和鋼鐵生產等關鍵工業部門的財政支持。

世貿組織指出，世界第二大經濟體在2021-2024年審查期間，向業界提供財政支持和其他激勵措施，但北京沒有向世貿組織提供足夠的資訊來清楚地了解這些計劃。報告指出，「中國政府支持總體上缺乏透明度，也可能引發一些人認為某些行業產能過剩的爭論」，該報告列舉從半導體到造船等一系列行業。

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世貿組織特別指出，它無法確定中國政府資金的規模，據稱這些資金正利用公共資源對關鍵產業進行股權投資。

世貿組織的評估是作為中國貿易政策審查的一部分而發布，該組織的所有166個成員每隔幾年都會進行的過程。中國上一次審議是在2021年。

其他國家將對這份長達173頁的評估做出回應，該評估深入分析中國的貿易政策。中國稱依照市場原則運作，北京先前曾表示從未對電動車使用禁止的補貼。在作為審查程序一部分提交給世貿組織的一份文件中，北京表示，它遵守世貿組織的規則以及2001年加入該機構時同意的承諾。

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