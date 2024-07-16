晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

普瑞博啟動IPO程序 與台塑生醫合資成立新公司攻生醫材料

2024/07/16 18:22

普瑞博預計本季申請科技事業，圖為普瑞博董事長陳彥文。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃醫材廠普瑞博（6847）專注於開發及製造高階血液淨化相關之醫療器材，普瑞博董事長陳彥文表示，與台塑集團旗下南亞（1303）合作建置的台灣首座人用血袋廠，目標明年第一、二季期間取得查驗登記，明年血袋預計外銷100-150萬套，貢獻業績300-500萬美元（折合新台幣約1-1.6億元）。

陳彥文表示，在南亞樹林新廠量產前，普瑞博業績主要以動物用血袋為主，去年出貨美國一捐血中心5萬套，今年預計可出貨5-10萬套，貢獻業績新台幣500-1000萬元，估計第四季可入帳。

此外，普瑞博也與台塑集團旗下台塑生醫洽談合作，雙方本季將合資成立公司，普瑞博將以技術作價入股，不過台塑生醫對新公司持股將過半，新公司將主攻再生醫療領域，提供細胞培養用耗材、培養袋等，目標成為生醫材料最大的CDMO廠。

陳彥文說，普瑞博預計本月送件工業局申請科技事業核准，接下來啟動IPO程序，目標明年掛牌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財