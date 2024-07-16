普瑞博啟動IPO程序 與台塑生醫合資成立新公司攻生醫材料

普瑞博預計本季申請科技事業，圖為普瑞博董事長陳彥文。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃醫材廠普瑞博（6847）專注於開發及製造高階血液淨化相關之醫療器材，普瑞博董事長陳彥文表示，與台塑集團旗下南亞（1303）合作建置的台灣首座人用血袋廠，目標明年第一、二季期間取得查驗登記，明年血袋預計外銷100-150萬套，貢獻業績300-500萬美元（折合新台幣約1-1.6億元）。

陳彥文表示，在南亞樹林新廠量產前，普瑞博業績主要以動物用血袋為主，去年出貨美國一捐血中心5萬套，今年預計可出貨5-10萬套，貢獻業績新台幣500-1000萬元，估計第四季可入帳。

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此外，普瑞博也與台塑集團旗下台塑生醫洽談合作，雙方本季將合資成立公司，普瑞博將以技術作價入股，不過台塑生醫對新公司持股將過半，新公司將主攻再生醫療領域，提供細胞培養用耗材、培養袋等，目標成為生醫材料最大的CDMO廠。

陳彥文說，普瑞博預計本月送件工業局申請科技事業核准，接下來啟動IPO程序，目標明年掛牌。

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