晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳籲「解禁 」對中晶片管制 ! 白宮最新回應了

2025/05/22 09:53

美中科技戰火蔓延，美國政府禁止輝達H20晶片輸中。示意圖 。（路透）美中科技戰火蔓延，美國政府禁止輝達H20晶片輸中。示意圖 。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 （Jensen Huang） 呼籲，美國應放寬對中國的晶片出口管制措施。對此，白宮高階官員回應，美國對中國的晶片管制不會鬆手，將會持續防止先進人工智慧 （AI） 技術落入中國之手的政策。

白宮人工智慧（AI）資深政策顧問Sriram Krishnan接受《彭博》電視專訪時說，我們非常尊重黃仁勳，但當談到中國，美國兩黨都擔心，一旦這些先進人工智慧晶片流入中國境內，會發生什麼事。

據報導，儘管川普政府廢除拜登時期的晶片分級制度，但進一步限制輝達供應H20晶片給中國，恐讓輝達痛失150億美元（約新台幣4495億元）營收。

黃仁勳受訪時形容，美國禁止出口H20晶片出口「極痛」且「代價巨大」。他稱，「史上沒有任何一家公司註銷過這麼多的庫存」，我們不僅損失了55億美元（約新台幣1647.7億元），還損失了150億美元的營收，可能還有價值30億美元（約新台幣898.7億元）的稅收。

華爾街分析師曾預測，由於美國政府對H20晶片實施出口禁令，輝達未來幾季的營收可能會減少100億至160億美元（約新台幣2998億元至4797.7億元）。

據報導，川普政府仍認為擴大對中 AI 晶片出口管制將帶來國安風險，但Krishnan同意黃仁勳的說法，也就是美國需要重新思考針對其他貿易夥伴的廣泛管制。

Krishnan表示，談到世界上其他國家時，我們希望美國的AI競爭力從GPU開始、延伸到模型，再到頂層的一切，我想黃仁勳和我們都同意這一點。

不過，在Krishnan發言前不到24小時，黃仁勳才針對美國劍指中國且不斷擴大的出口管制，發表迄今最強烈的言論。黃仁勳週三在台北國際電腦展 （Computex） 上抨擊，美國管制輝達H20晶片出口中國是「政策錯誤」，反而會加速中國本土勢力成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財