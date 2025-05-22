黃仁勳籲「解禁 」對中晶片管制 ! 白宮最新回應了

美中科技戰火蔓延，美國政府禁止輝達H20晶片輸中。示意圖 。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 （Jensen Huang） 呼籲，美國應放寬對中國的晶片出口管制措施。對此，白宮高階官員回應，美國對中國的晶片管制不會鬆手，將會持續防止先進人工智慧 （AI） 技術落入中國之手的政策。

白宮人工智慧（AI）資深政策顧問Sriram Krishnan接受《彭博》電視專訪時說，我們非常尊重黃仁勳，但當談到中國，美國兩黨都擔心，一旦這些先進人工智慧晶片流入中國境內，會發生什麼事。

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據報導，儘管川普政府廢除拜登時期的晶片分級制度，但進一步限制輝達供應H20晶片給中國，恐讓輝達痛失150億美元（約新台幣4495億元）營收。

黃仁勳受訪時形容，美國禁止出口H20晶片出口「極痛」且「代價巨大」。他稱，「史上沒有任何一家公司註銷過這麼多的庫存」，我們不僅損失了55億美元（約新台幣1647.7億元），還損失了150億美元的營收，可能還有價值30億美元（約新台幣898.7億元）的稅收。

華爾街分析師曾預測，由於美國政府對H20晶片實施出口禁令，輝達未來幾季的營收可能會減少100億至160億美元（約新台幣2998億元至4797.7億元）。

據報導，川普政府仍認為擴大對中 AI 晶片出口管制將帶來國安風險，但Krishnan同意黃仁勳的說法，也就是美國需要重新思考針對其他貿易夥伴的廣泛管制。

Krishnan表示，談到世界上其他國家時，我們希望美國的AI競爭力從GPU開始、延伸到模型，再到頂層的一切，我想黃仁勳和我們都同意這一點。

不過，在Krishnan發言前不到24小時，黃仁勳才針對美國劍指中國且不斷擴大的出口管制，發表迄今最強烈的言論。黃仁勳週三在台北國際電腦展 （Computex） 上抨擊，美國管制輝達H20晶片出口中國是「政策錯誤」，反而會加速中國本土勢力成長。

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