大同公司（2371）宣布攜手旗下大世科拓展海外資料中心，獲印尼政府邀請參與建置人工智慧（AI）運算資料中心，印尼政府總預算達327億美元（新台幣10.6兆）。

（資料照）

1.台股週一（15日）在電子股帶動下，加權指數開盤漲10.98點，以2萬3927.91點開出，指數開小紅走高，早盤漲逾百點，指數來到2萬4018點。不過，隨著台積電（2330）翻黑，金融股也跳水，指數一度跌157點，所幸台積電終場平盤作收，加上聯電（2303）、日月光（3711）、中美晶（5483）等半導體逆揚下，終場指數小跌37.57點，收2萬3879.36點。

2.韓媒朝鮮日報周一（15日）指出，Blackwell GPU晶片採用台積電4奈米製程製造。Blackwell AI晶片的代表型號包括B100、B200和GB200，結合了兩個Blackwell GPU和自己的CPU（中央處理器）。Blackwell配備2080億個晶體管，支援AI訓練和即時大語言模型（LLM）推理。迄今為止，業界評價Blackwell為最強大的AI晶片。

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由於輝達即將發布的下一代人工智慧（AI）加速器需求高於預期，客戶排隊等待AI晶片，因此增加對台積電25%訂單，台積電很可能上調今年的獲利預期。

3.美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）13日在造勢現場遭到槍手開槍暗殺未遂，消息一出，震驚全球。外界認為，這次槍擊事件增加川普重新入主白宮的可能性，激勵比特幣價格衝破6.2萬美元。

4.大同公司（2371）宣布攜手旗下大世科拓展海外資料中心，獲印尼政府邀請參與建置人工智慧（AI）運算資料中心，並正式進入概念驗證階段。

大同說明，印尼政府規劃努山塔拉建設，第1階段基礎設施耗資327億美元（新台幣10.6兆元），盼所有居民與企業可以100%與數位、資訊電子（IT）連結，因此積極規劃建置AI運算資料中心，提供新首都公部門智慧便民服務架構的主幹。

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