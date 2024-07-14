悲慘！積欠北京債務佔外債48％ 向中國叩頭成寮國求生之道

中寮鐵路耗資約60億美元，導致寮國背負龐大債務。（圖取自中國社交平台）

〔編譯魏國金／台北報導〕東南亞內陸國寮國深陷債務螺旋上升的困境，官方數據顯示，去年寮國的外債償付金額已從2022年的5.07億美元膨脹至9.5億美元，去年公共與公共擔保債務達138億美元，佔GDP 108%，而外債達105億美元，其中約48%是積欠中國。日本經濟新聞報導，寮國向中國叩頭或許是避免國家違約的生存之道。

1名與寮國業者往來的商業銀行家說，「寮國不希望外債違約，卻因政治後果而不願向國際貨幣基金（IMF）尋求紓困」。

請繼續往下閱讀...

報導說，截至今年3月，寮國的外匯存底估計為18.5億美元，寮國政府正努力增加美元儲備，以避免外債違約。政府消息來源透露，2024至2028寮國必須每年償付約13億美元債務。財政部長Santiphab Phomvihanh說，政府至少須有100億美元來支付「債務有關費用」。

寮國幣值崩跌加劇寮國的經濟痛苦，寮國亟需美元，不僅為了償付外債，也為了支付消費與投資需求，目前寮國貨幣基普（kip）已從2022年的1.15萬基普兌1美元，貶至2.15萬兌1美元的水準。

亞洲開發銀行經濟學家艾倫（Emma Allen）指出，「如果非債務融資來源不足，寮國或許仍需借新債還舊債；寮國必須面對總體經濟的挑戰，以支持主權信貸評級的提高」。

報導說，向最大債權國中國叩頭是寮國緩解債務壓力的另一方式。東京大學經濟政策教授西澤利郎（Toshiro Nishizawa）指出，中國進出口銀行自2020年延後債務償還，以及中國人民銀行的貨幣互換安排，協助寮國的外匯儲備從2020之前的約10億美元，提升至2024年3月的近19億美元。

然而，世界銀行估計，排除貨幣互換安排，寮國的外匯儲備淨額不足以支付1個月的貨物與服務進口。

西澤利郎說，短期唯一可行的補救措施是透過中國債權人持續的償債延後與互換安排，避免外匯流出，維持外匯存底。

寮國官方數據顯示，延後償債已使該國2023年延遲6.7億美元的債務償付，並使2020年以來的12億美元債務延後進一步增加。安撫中國借貸者的其他方法是債轉股，永珍已提供國有能源事業的債轉股，讓中國債權人取得輸電網絡的控股權，以及首都專屬經濟區的土地。

永珍1位政治分析師說，對中國企業的債股交換是政治敏感的，由於寮國政府的貪瀆與經濟管理失當，這只會增加反政府民怨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法