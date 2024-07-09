連8紅！6月出口年增23.5％ 創28個月最大增幅

財政部公布6月出口399億美元，年增23.5%，創28個月最大增幅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口優於預期！財政部統計處今公布6月出口399億美元，年增23.5%，創28個月來最大增幅，已連續8個月成長，其中對美國出口大增74.2%，貢獻一半出口增幅；累計第2季出口1147.3億美元、年增9.9%；上半年出口則為2250.3億美元、創歷年同期次高，年增11.4%。財政部表示，AI商機熱絡，加上即將進入外貿旺季，下半年出口可望續上升，預估7月出口399億至410億美元、年增3%至6%。

6月進口則是352.2億美元，月增12.5%、年增33.9%；第2季進口975.5億美元，年增12.7%；累計1至6月進口1889.1億美元、年增7.8%。出、進口相抵，6月出超46.8億美元，年減13.3億美元；1至6月出超361.2億美元，年增93.4億美元。

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財政部表示，由於新興科技應用商機熱絡，終端需求漸有增溫，及供應鏈回補庫存效應顯現，6月出口達399億美元，加上基期偏低，年增率擴大為23.5%，連續8個月正成長；進口同步上升至352.2億美元，年增33.9%，除基數因素外，主因廠商備料意願提升及部分國際原物料行情上漲。

主要出口貨品中，6月普遍較上年同月增加，其中資通與視聽產品增1.1倍，電子零組件增7.3%，兩者併計成長36.2%，主要受AI、高速運算等應用需求強勁推升；傳產貨類中，礦產品、化學品隨國際油價上漲及廠商回補庫存，分別年增23.8%、15.4%，機械因製造半導體設備接單較佳，年增10.5%。累計上半年，電子及資通產品出口合計增2成4，其餘貨品多處減勢，但已漸趨緩。

5大市場方面，6月對美國出口強勢擴增74.2%，規模為歷年單月第3高，對東協也增30.9%，對歐洲、中國與香港出口皆止跌回升，各年增7.4%及7.3%，對日本則小減2.3%。累計上半年，對美國、東協出口值均創歷年同期新高，分別年增60.6%、22.6%，對其餘三大地區出口呈跌勢，以對日本受電子零組件出貨縮減而下滑21.6%較多，對歐洲、中港各年減4.4%、2.2%。財政部指出，對美國出口比重創24年同期新高，對中港出口占比則降至22年低點。

展望未來，財政部表示，雖然主要國家政策利率走向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素依然環繞，但國際經濟景氣大抵維持穩定復甦，而AI、高效能運算等應用持續向終端裝置擴散，國內半導體產業兼具產能與製程優勢，得以掌握此波新興商機，且即將進入外貿旺季，皆有利挹注我國出口動能，下半年可望續呈上升格局。

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