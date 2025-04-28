關稅迴旋鏢來了！亞馬遜近千商品「平均漲價29％」

亞馬遜平台上已有930種商品漲價，平均漲幅達29％。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅引爆連鎖反應，價格飆升正在席捲美國市場。外媒報導，亞馬遜平台上已有930種商品漲價，平均漲幅達29％。

根據《CNBC》報導，許多亞馬遜賣家正因應進口成本上升，紛紛調漲從尿布、冰箱磁鐵到項鍊吊飾等熱銷商品的價格。美國電商數據分析公司SmartScout追蹤了930項自4月9日以來價格上漲的亞馬遜商品，平均漲幅達29%，類別涵蓋服飾、珠寶、家用品、辦公用品、電子產品和玩具。

請繼續往下閱讀...

報導指出，中美貿易戰對亞馬遜第三方賣家構成威脅，這些賣家佔亞馬遜線上銷售額的約60%。其中許多賣家位於中國，或依賴中國製造和組裝產品。現在，賣家面臨要麼調高價格、或是自行吸收新關稅成本的兩難局面。對許多依賴微薄利潤、近年來又面臨亞馬遜倉儲、運輸和廣告費用上升及競爭壓力加劇的賣家來說，這是一場生存危機。

其中，知名品牌Anker約有五分之一產品調漲售價，SmartScout創辦人Scott Needham表示，此波價格上漲「幾乎唯一可以解釋的原因就是關稅」。

此外，隨著美國即將對小額包裹課徵關稅，中國電商希音（Shein）率先調漲平台在美國銷售的服飾到廚具等所有產品的價格，最高漲幅達到377％，顯示出貿易戰可能對美國消費者產生衝擊的初步跡象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法