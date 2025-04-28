關稅打擊太大 中企求救印度出口商幫忙出貨

業界人士表示，美國關稅衝擊下，中企正在與印度出口商聯絡，請他們代為完成訂單。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕業界人士表示，一些受到美國關稅嚴重打擊的中國公司正在與印度出口商聯絡，請他們代為完成訂單，幫助中企在貿易戰中留住美國客戶，以應對全球商業遭受的巨大衝擊。

《彭博》報導，印度出口組織聯合會（Federation of Indian Export Organizations）總幹事薩海（Ajay Sahai）表示，將於5月5日落幕的全球最大貿易展「廣交會」上，已有幾家印度公司接到中企的邀請，希望為他們的美國客戶供應商品。作為銷售回報，印度公司則會向中企支付傭金。

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中國對美國的大多數出口產品面臨145％的關稅，相較之下，目前從印度運往美國的產品關稅僅10％，若是90天暫停期滿仍未達成貿易協議，印度則會面臨26％的對等關稅。

川普在首個任期內徵收大量關稅，導致許多中國出口商將產能轉移到東南亞國家，包括在越南設廠，或是將貨物轉運到泰國等地，然後再出口至美國。川普重返白宮後，也緊盯東南亞，這次川普對越南等國徵收46％的對等關稅，在這樣的背景下，印度出口商可能會看到更多的訂單流入。

與東南亞不同的是，印度政府對北京相對強硬，對中國投資實施限制，使得中企很難在當地開展業務或是透過印度轉運貨物到美國。

薩海指出，廣交會上的印度公司被要求以中國的品牌或與印度公司聯合的品牌向美國供應商品。薩海透露，多數詢問的企業來自手工具、電子產品和家用電器等領域，並補充，他們希望一些美國客戶可以直接與印度供應商進行談判。支付給中企的傭金則將由買家和供應商協商決定。

出口訂單增加之際，印度政府與川普政府就貿易協定的談判取得重大進展，新德里希望這能幫助該國擺脫美國提高關稅的影響。美國副總統范斯（JD Vance）訪問印度期間呼籲兩國開啟合作新時代，強調雙方在雙邊貿易協議方面取得的進展，並計劃在今年秋季之前達成協議。

目前仍不確定華府將在多大程度上允許印度公司填補中企留下來的空白，因為華府正試圖向北京施壓迫使其讓步，美中在關稅問題上仍有分歧。

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