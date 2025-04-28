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美元還沒貶夠！高盛：2隻黑天鵝揮之不去 貶值已成大趨勢

2025/04/28 14:59

高盛表示，在關稅和流入美國資產發生轉變下，美元貶值已成大趨勢。（法新社）高盛表示，在關稅和流入美國資產發生轉變下，美元貶值已成大趨勢。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元還沒貶夠，高盛表示，關稅對美國經濟的負面衝擊，要到5月中旬或6月初，才會明顯顯現，考慮到關稅的廣泛性和單邊性，美國企業和消費者將成為價格的接受者，如果供應鏈或消費支出，短期內相對缺乏彈性，美元還會貶值，附了關稅不確定因素揮之不去，過去幾年，美國吸引了大量私人資本，流入美國資產，而如今這一現象已出現轉變，在這2關鍵因素衝擊下，美元結構性貶值已成大趨勢。

外媒報導，儘管近期美國經濟數據表現尚可，但高盛警告不要過早放鬆警惕，美國經濟真正的負面衝擊可能在5-6月才會顯現。

高盛分析師Rikin Shah在最新研究報告中指出，目前美國硬數據如通膨、失業率等仍然堅挺，勞動力市場也沒有顯示迫在眉睫的危險信號，加上潛在的關稅協議可能為市場帶來緩解。

但市場還遠遠沒有脫離險境，因為關稅政策對美國經濟帶來的負面影響，可能要到5月中旬或6月初才會更明顯地顯現。

高盛進一步指出，美國消費者的提前採購，可能會提振3月和部分4月的消費支出數據，這現象已經開始顯現，同時，疲軟招聘比大規模裁員更可能成為就業市場的關鍵變數，這意味著失業救濟申請數據可能不如往常那樣具有指示意義。

報告指出，政策不確定性處於高處，消費者和企業信心處於低點，高盛仍認為美國在未來12個月內陷入衰退的機率為45%。

報告指出，目前正處於1個非常困難的時期，儘管目前關稅暫停以及關稅談判正在進行，但大量關稅仍然存在，而且即使透過談判，也很難看到關稅降至10%的基線水平以下。

高盛指出，在關稅不確定性的影響下，美國的股債匯都出現了劇烈的波動。不過，高盛認為，美元提供了關稅不確定性和衰退風險進行調整的最自然手段。

考慮到這次關稅的廣泛性和單邊性，美國企業和消費者成為價格接受者，如果供應鏈或消費者在短期內相對缺乏彈性，美元可能需要走弱。

另外，高盛也表示，眼下，一個更廣泛的交易主題正在發揮作用，也是影響美元走勢的重要負面因素。

報告稱，過去幾年，美國吸引了大量私人資本流入美國資產，而如今這一現象可能會轉變，首先，大量槓桿投資者持有未對沖外匯風險的美國資產，這意味著對沖比率有很大的上升空間，其次，即使目前持有的美國資產沒有出現非常活躍的輪換，未來的邊際需求也應該會轉變。

無獨有偶，高盛首席經濟學家Jan Hatzius也在先前的報告中警告美元還會貶值。他指出，美元仍然被高估，自1973年浮動匯率時代開始以來，美元的實際價值仍比其平均值高出近兩個標準差。只有兩個歷史時期出現過類似的估值水平，即1980年代中期和21世紀初期。這兩個時期，美元都出現了25-30%的貶值幅度。

他指出，過去幾年非美投資者持有的美國資產佔比過高，一旦開始減持，美元貶值壓力將顯著增大。同時美國1.1兆美元的赤字需要相應規模的淨流入才能收支平衡，如果非美投資者對美國資產的興趣減弱，要麼美國資產價格下跌，要麼美元貶值，或兼而有之。

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