中美晶6月營收68.2億元、上半年營收近400億元。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）今日公告6月營收68.2億元、月增1.38%，寫下今年以來營收次高紀錄，中美晶表示，關鍵領域布局綜效已經開始發酵，同時，近年來成功轉型與多角化投資布局都有亮麗表現。

中美晶第2季營收199億元、季成長1.04%，累計上半年營收395.9億元，接近400億元大關。中美晶指出，隨著夏季用電量大增及綠電需求在國家能源政策和產業推升下不斷增加，看好綠電市場前景，持續擴展再生能源範疇，未來以綠電整合銷售滿足客戶需求、提供完整的能源解決方案。

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此外，中美晶轉投資汽車元件、特殊氣體、化合物材料及化學材料等多項產品領域，關係企業如台特化（4772）、宏捷科（8086）及朋程（8255）營運持續成長。

其中，宏捷科為全球第二大砷化鎵專業晶圓代工廠，今年上半年營收已逼近去年全年水準，年增近200%；台特化則專注於半導體特殊氣體材料的研發、生產與銷售服務，預計於今年下半年掛牌上櫃。

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