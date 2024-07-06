洞庭湖決堤缺口擴大到220公尺！中國緊急撥逾24億元救災

週六（6日）早上9點多，洞庭湖決堤缺口擴大到220公尺。（圖擷取自央視新聞）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國湖南省的洞庭湖在遭遇今年以來最強降雨後，睽違4年再度遭遇高洪水位，洞庭湖的「一線堤防」在週五（5日）下午4點左右出現滲水，官方試圖封堵後失敗，到了下午5點48分就出現寬約10公尺的決堤，到了週六（6日）早上9點多，決堤缺口擴大到220公尺，而中國財政部、應急管理部週六發出公告，表示緊急預撥5.4億元人民幣（約24.41億元新台幣），投入湖南省與其他省市進行救災工作。

綜合中國媒體報導，截至週六上午9點，洞庭湖團洲垸決堤缺口寬220公尺，堤外水位為31.63公尺，堤內水位為31.46公尺，內外水位僅相差0.17公尺，目前流速已在變慢，待堤內外水位持平，就會著手進行封堵。

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根據當局說法，已安全轉移安置民眾5755人，未出現人員傷亡，週六上午9點多時，確保所淹區域沒有群眾滯留後，救援隊在週六上午10點撤離。

另一方面，中國財政部、應急管理部6日公告，緊急預撥5.4億元人民幣「中央自然災害救災資金」，以支持湖南等地做好洪澇、地質災害、森林火災救災工作。

中國財政部要求相關單位，抓緊將資金撥付災區，及時了解掌握災區應急救援資金安排和資金需求，採取措施全力保護人民群眾生命財產安全，並切實加強資金監管，充分發揮資金效益。

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