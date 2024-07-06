晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

洞庭湖決堤缺口擴大到220公尺！中國緊急撥逾24億元救災

2024/07/06 12:14

週六（6日）早上9點多，洞庭湖決堤缺口擴大到220公尺。（圖擷取自央視新聞）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國湖南省的洞庭湖在遭遇今年以來最強降雨後，睽違4年再度遭遇高洪水位，洞庭湖的「一線堤防」在週五（5日）下午4點左右出現滲水，官方試圖封堵後失敗，到了下午5點48分就出現寬約10公尺的決堤，到了週六（6日）早上9點多，決堤缺口擴大到220公尺，而中國財政部、應急管理部週六發出公告，表示緊急預撥5.4億元人民幣（約24.41億元新台幣），投入湖南省與其他省市進行救災工作。

綜合中國媒體報導，截至週六上午9點，洞庭湖團洲垸決堤缺口寬220公尺，堤外水位為31.63公尺，堤內水位為31.46公尺，內外水位僅相差0.17公尺，目前流速已在變慢，待堤內外水位持平，就會著手進行封堵。

根據當局說法，已安全轉移安置民眾5755人，未出現人員傷亡，週六上午9點多時，確保所淹區域沒有群眾滯留後，救援隊在週六上午10點撤離。

另一方面，中國財政部、應急管理部6日公告，緊急預撥5.4億元人民幣「中央自然災害救災資金」，以支持湖南等地做好洪澇、地質災害、森林火災救災工作。

中國財政部要求相關單位，抓緊將資金撥付災區，及時了解掌握災區應急救援資金安排和資金需求，採取措施全力保護人民群眾生命財產安全，並切實加強資金監管，充分發揮資金效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財