強化沙崙科學城研發能量 陽明交大AI學院扛頭旗

陽明交大台南校區就在台南的沙崙智慧綠能科學城。（圖由南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院長卓榮泰日前宣布，台灣第1個AI產業專區將設置在台南沙崙。南市經發局長林榮川今天表示，陽明交大的AI學院在許多產業領域已經有顯著成果，不僅協助解決問題，也能有效降低產業成本，同時也持續提升學術表現，帶動AI相關領域的應用。

經發局表示，陽明交大最新的分部就在台南的沙崙智慧綠能科學城，從2009年第1棟大樓落成後，目前已有2座學院與3座大樓，其中智慧科學暨綠能學院又被稱作「AI學院」，規劃62名師資員額，主要目標為培育具有AI理論與實務的人才，涵蓋目前AI產業所需的物聯網、健康照護、綠能、農業、無人機等應用。

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陽明交大智慧科學暨綠能學院院長黃仁竑說明，陽明交大在2018年就成立人工智慧普適研究中心，希望將AI技術融入日常生活的應用。這項理念也獲得NVIDIA、友達等企業支持，在台南沙崙陸續成立研發與創新中心。目前研究成果逐年成長，在全球各大學資料科學排名上，獲得QS Data Science & AI subject全球排名62，也是全國第一。

經發局長林榮川表示，目前AI研究在沙崙科學城相當蓬勃，陽明交大的AI學院在許多產業領域已經有顯著成果，例如協助無人機辨識微小物件、於長照機構提供機器人照護、透過農業物聯網預防農產疾病、改善放射性治療掃描影像、都市計畫與與建築設計等。

沙崙智慧綠能科學城辦公室表示，將攜手陽明交大與南市府及各部會合作，爭取研發成果在當地進行落地示範，協助相關AI技術完成實證並與更多民間企業合作，從台南建立AI生態圈，擴大應用到各縣市。

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