中市交通局在北中南公車業者車體大秀購物節主視覺

搶全國各地目光，交通局在台北市公車車體大秀購物節主視覺廣告（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2021台中購物節10日開跑，截止昨（12）日為止，發票登錄金額已達2億元，台中交通局則是串聯台中、台北、高雄市公車業者，將轄內公車外觀換上台中市購物節主視覺廣告，所經路線都能成為戶外大型宣傳車，吸引民眾揪團到台中購物，活絡經濟。

交通局在台中市公車車體秀出購物節主視覺廣告（市府提供）

台中市購物節起跑3天下來，APP下載量已破52萬人次，發票登錄金額已達2億元，為吸引全國各地民眾來台中市消費，交通局已串連北中南公車業者，宣傳台中市的購物節。

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交通局長葉昭甫表示，交通局強力應援2021台中購物節，不僅串聯北、中、南公車車體廣告，在公車候車亭LED跑馬燈、公車動態系統網站及Facebook粉絲專頁也發布相關訊息，不僅讓民眾感受到購物節氛圍，也能搭乘大眾運輸到各商圈購物，串聯台中購物景點及商圈，帶動全市購物潮。

交通局表示，民眾到台中市可搭捷運、公車、小黃公車等大眾運具前往台中購物，於購物節期間（10月10日至12月9日，消費累積滿500元即可參加抽獎，日日抽、週週抽、月月抽現金及壓軸抽千萬好宅，歡迎民眾一起搭乘振興台中經濟列車。

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