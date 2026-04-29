財經青紅燈》普發現金先找地方政府

財政部公布第1季全國稅收6555億元、年增18.3%，今年稅收實徵數有望超過預算數，即所謂的「超徵」。（資料照）

財政部公布第1季全國稅收6555億元、年增18.3%，今年稅收實徵數有望超過預算數，即所謂的「超徵」；適逢今年底九合一大選，藍營再提「普發現金」。然而，新版「財劃法」上路，中央政府多釋出統籌稅款4000多億元給地方，在此情況下，第1季全國稅收雖增加1015億元，但中央政府稅收不增反減353億元，地方政府稅收則暴增1449億元，藍營以稅收超徵為由要求普發現金，應該先找地方政府。

根據財政部資料，今年第1季全國稅收實徵淨額6555億元，較上年同期增加1015億元或18.3%，以證交稅增加667億元、營業稅增加350億元較多。各級政府中，中央政府稅收（不含中央統籌分配稅款）3512億元，較上年同期減少353億元或9.1%，主因新版「財劃法」上路，營業稅扣除統一發票獎金後全數劃歸地方；地方政府稅收2794億元、年增1449億元或107.7%，主因統籌稅款大增；撥入中央特種基金249億元、年減80.5億元或24.4%。

請繼續往下閱讀...

換言之，在野黨透過新版「財劃法」大幅削減中央財源，加上美國關稅政策、中東戰爭爆發等，政府擴大減稅、補助、凍漲等，財政支出大幅增加，中央政府財政能力明顯受影響。然而，去年立委大罷免，在野黨大炒普發現金議題，顯然嚐到了甜頭，這次九合一大選將至，藍營產生「路徑依賴」，再度以「稅收超徵」為由要求普發現金；不過，從中央及地方稅收消長情況來看，藍營要普發現金，應該直接找稅收大增的地方政府才對。（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法